জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী শুভ উদ্ভোধনী আলোচনা সভা অনু্ষ্ঠিত

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর(গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ
“দেশীয় জাত আধুনিক প্রযুক্তি:প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি” আমিষেই শক্তি,আমিষেই মুক্তি”এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে,গাজীপুর জেলা কালিয়াকৈর উপজেলা চত্তরে এই উদ্ভোধনী অনু্ষ্ঠানে, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা: মোঃ মিজানুর রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন,কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাউছার আহাম্মেদ,বিশেষ অতিথী উপস্হিত ছিলেন,কালিয়াকৈর উপজেলা কৃষি অফিসার,মোঃ জাহিদ হাসান,আরো উপস্হিত ছিলেন, কালিয়াকৈর থানা তদন্ত ওসি মোঃজাফর আলী খান,উপজেলা প্রকৌশলী মোঃআব্দুল বাছেদ, উপজেলা মৎস অফিসার নাজমুল হুদা,উপজেলা বিএডিসি অফিসার,মোঃ রফিকুল ইসলাম, ভেটেরিনারি সার্জন ডা:মোঃমামুনুর অনু্ষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারন অফিসার,ডা: সংগীতা সাহা সহ উপজেলা বিভিন্ন খামারি,সাংবাদিক বৃন্দ উপস্হিত ছিলেন।
উদ্ভোধনী অনু্ষ্ঠানের শুরুতে একটি র্ালী রের করা হয় রালীটি প্র্যাণিসম্পদ অফিস থেকে শুরু করে উপজেলা চত্তর প্রদক্ষিণ করে।
প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে ৩০ টি ষ্টল রয়েছে।