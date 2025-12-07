রবিবার, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫:৩৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Bigg Boss 19 Finale Live Updates: Gaurav Khanna Lifts Trophy In AI Photo, Salman Khan To Announce Winner ‘I’d be asking ECB for refund’: Legend Ian Botham blasts Ben Stokes’s side as Australia humiliate England again in Ashes | Cricket News Ashnoor Kaur, Kunickaa Sadanand, Nehal Chudasama, Awez, Nagma & More At Bigg Boss 19 Sets For Finale Ashes: Australia humble England again, take 2-0 lead in five-match series | Cricket News জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বিশেষ বৃত্তির দাবি জবি শিবিরের আইটি কনসালট্যান্টসের ১২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন – Corporate Sangbad হোয়াটসঅ্যাপের নতুন ফিচার Kartik Aaryan Makes Surprise Entry At Club, Grooves To Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Track | Bollywood News আখতার হোসেনের বক্তব্য অসত্য, মনগড়া: জামায়াত Biopic On ‘People’s Leader’ And Former MLA Gummadi Narasiah Launched | India News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বিশেষ বৃত্তির দাবি জবি শিবিরের

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ২ সময় দেখুন
জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বিশেষ বৃত্তির দাবি জবি শিবিরের


জবি: জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৃত্তিসহ চার দফা দাবিতে উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে জবি শাখা ছাত্রশিবির।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকাল ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিমের কাছে এ স্মারকলিপি দেয় সংগঠনটি।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন থেকে নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই অর্থ বছরের শুরু থেকে আবাসন ভাতা দেওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত সেই অর্থ শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছায়নি। ফলে আবাসনসহ মৌলিক সংকটে পড়ছে শিক্ষার্থীরা। এ অবস্থায় বিশেষ বৃত্তি চালু ও দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ দ্রুত এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছে সংগঠনটি।

ছাত্রশিবিরের চার দাবিগুলো হলো—

১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৃত্তির তালিকা প্রকাশ করতে হবে ও জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষার্থীদের হাতে বিশেষ বৃত্তির টাকা তুলে দিতে হবে;
অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে অস্থায়ী আবাসন নির্মাণের কাজ শুরু করতে হবে;
চলতি মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের দ্বিতীয় ধাপের কাজ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করতে হবে এবং
কোনো প্রকার বিড়ম্বনা ছাড়া নির্ধারিত সময়েই জকসু নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে হবে।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, এসব দাবি বাস্তবায়ন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা, মনোবল ও শিক্ষাজীবনের ধারাবাহিকতার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

শিবির বিশ্বাস করে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিষয়গুলো সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
৫ কলেজের শিক্ষার্থীদের শাহবাগ অবরোধ, বন্ধ যান চলাচল

৫ কলেজের শিক্ষার্থীদের শাহবাগ অবরোধ, বন্ধ যান চলাচল

৫ কলেজের শিক্ষার্থীদের শাহবাগ অবরোধ, বন্ধ যান চলাচল

৫ কলেজের শিক্ষার্থীদের শাহবাগ অবরোধ, বন্ধ যান চলাচল

পদবাণিজ্যের অভিযোগ ‘মিথ্যা ও ভিত্তিহীন’ দাবি বেরোবি ছাত্রদলের

পদবাণিজ্যের অভিযোগ ‘মিথ্যা ও ভিত্তিহীন’ দাবি বেরোবি ছাত্রদলের

রাবির দ্বাদশ সমাবর্তন বর্জনের ঘোষণা, ৩ দফা দাবি শিক্ষার্থীদের

রাবির দ্বাদশ সমাবর্তন বর্জনের ঘোষণা, ৩ দফা দাবি শিক্ষার্থীদের

বেরোবি ছাত্রসংসদ নির্বাচন ডোপ টেস্ট বাতিল চেয়ে প্রার্থীদের আবেদন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ

বেরোবি ছাত্রসংসদ নির্বাচন ডোপ টেস্ট বাতিল চেয়ে প্রার্থীদের আবেদন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ

নোবিপ্রবিতে ৮০০ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে ‘রান ফর ইউনিটি’ ম্যারাথন

নোবিপ্রবিতে ৮০০ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে ‘রান ফর ইউনিটি’ ম্যারাথন

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST