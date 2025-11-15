শনিবার, ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:০৪ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগে সরব পাইকগাছা পৌর এলাকা মানুষের সেবায় কাজ করবো: নির্বাচনী গণসংযোগে: মাও. আবুল কালাম আজাদ জবি পদার্থবিজ্ঞান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২৫–২৭) শপথ গ্রহণ ‎কুতুবদিয়ায়র কৈয়ারবিলে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর করুণ মৃত্যু Fallout Season 2 Trailer: Fiery New Vegas Storyline Looks ‘Darker’ And ‘Thrilling’ | Hollywood News Son of Sardar 2 Actress Roshni Walia Made Heads Turn In A Bold Ensemble | Bollywood News ‘Muskuraiye, aap Lucknow mein hain’: Sanjiv Goenka welcomes Mohammed Shami to LSG ahead of IPL 2026 | Cricket News Ravindra Jadeja makes history, joins Ian Botham in elite Test cricket club | Cricket News Kanika Kapoor’s Maha Kumbh Lands Grammy Nomination In Global Music Category | Bollywood News রাজনৈতিক দলগুলো আজ ফ্যাসিবাদের ভাষায় কথা বলছে: সাদিক কায়েম
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগে সরব পাইকগাছা পৌর এলাকা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৫ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৯ সময় দেখুন
জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগে সরব পাইকগাছা পৌর এলাকা

মো: ইকবাল হোসেন: স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় পাইকগাছা পৌরসভার ৩, ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডজুড়ে ১৩ নভেম্বর দিনব্যাপী গণসংযোগ পরিচালনা করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত খুলনা-৬ (কয়রা–পাইকগাছা) আসনের দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের এমপি প্রার্থী জননেতা আলহাজ্ব মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। এলাকাবাসী ও কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বসিত উপস্থিতিতে গণসংযোগ কর্মসূচি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সকাল থেকেই তিনি পাড়া-মহল্লা, বাজার-ঘাট, দোকানপাট ও গ্রামীণ জনপদে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের খোঁজ-খবর নেন। গণসংযোগকালে তিনি জনগণের প্রতি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “দাঁড়িপাল্লা ইনশাল্লাহ ন্যায়, সত্য ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতীক। আপনাদের সহযোগিতা ও ঐক্যই স্বৈরাচার ও দুর্নীতিকে প্রতিহত করার শক্তি।”

স্থানীয় জনগণ তার প্রতি ব্যাপক সমর্থন ও শুভেচ্ছা জানায়। নারী, পুরুষ, যুবক—সব শ্রেণির মানুষ তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং নির্বাচনী প্রচারণায় অনুপ্রাণিত অংশগ্রহণ করে। এ সময় স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরাও তার সঙ্গে থেকে গণসংযোগ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করে তোলেন।

গণসংযোগ জুড়ে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে পাইকগাছা পৌর এলাকা দিনভর সরব হয়ে ওঠে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
মানুষের সেবায় কাজ করবো: নির্বাচনী গণসংযোগে: মাও. আবুল কালাম আজাদ

মানুষের সেবায় কাজ করবো: নির্বাচনী গণসংযোগে: মাও. আবুল কালাম আজাদ

জবি পদার্থবিজ্ঞান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২৫–২৭) শপথ গ্রহণ

জবি পদার্থবিজ্ঞান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২৫–২৭) শপথ গ্রহণ

‎কুতুবদিয়ায়র কৈয়ারবিলে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর করুণ মৃত্যু

‎কুতুবদিয়ায়র কৈয়ারবিলে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর করুণ মৃত্যু

Fallout Season 2 Trailer: Fiery New Vegas Storyline Looks ‘Darker’ And ‘Thrilling’ | Hollywood News

Fallout Season 2 Trailer: Fiery New Vegas Storyline Looks ‘Darker’ And ‘Thrilling’ | Hollywood News

Son of Sardar 2 Actress Roshni Walia Made Heads Turn In A Bold Ensemble | Bollywood News

Son of Sardar 2 Actress Roshni Walia Made Heads Turn In A Bold Ensemble | Bollywood News

Kanika Kapoor’s Maha Kumbh Lands Grammy Nomination In Global Music Category | Bollywood News

Kanika Kapoor’s Maha Kumbh Lands Grammy Nomination In Global Music Category | Bollywood News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST