জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগে সরব পাইকগাছা পৌর এলাকা

মো: ইকবাল হোসেন: স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় পাইকগাছা পৌরসভার ৩, ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডজুড়ে ১৩ নভেম্বর দিনব্যাপী গণসংযোগ পরিচালনা করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত খুলনা-৬ (কয়রা–পাইকগাছা) আসনের দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের এমপি প্রার্থী জননেতা আলহাজ্ব মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। এলাকাবাসী ও কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বসিত উপস্থিতিতে গণসংযোগ কর্মসূচি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।
সকাল থেকেই তিনি পাড়া-মহল্লা, বাজার-ঘাট, দোকানপাট ও গ্রামীণ জনপদে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের খোঁজ-খবর নেন। গণসংযোগকালে তিনি জনগণের প্রতি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “দাঁড়িপাল্লা ইনশাল্লাহ ন্যায়, সত্য ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতীক। আপনাদের সহযোগিতা ও ঐক্যই স্বৈরাচার ও দুর্নীতিকে প্রতিহত করার শক্তি।”
স্থানীয় জনগণ তার প্রতি ব্যাপক সমর্থন ও শুভেচ্ছা জানায়। নারী, পুরুষ, যুবক—সব শ্রেণির মানুষ তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং নির্বাচনী প্রচারণায় অনুপ্রাণিত অংশগ্রহণ করে। এ সময় স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরাও তার সঙ্গে থেকে গণসংযোগ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করে তোলেন।
গণসংযোগ জুড়ে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে পাইকগাছা পৌর এলাকা দিনভর সরব হয়ে ওঠে।