শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৪:২৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
টাঙ্গাইল জেলা পরিষদে চেয়ারম্যান নেতৃত্বে কে আসছেন? জামালপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় পিতা-পুত্রের মৃত্যু সড়ক অবরোধ যান চলাচল বন্ধ ভাষা শহিদদের প্রতি ইউজিসি’র শ্রদ্ধা শুল্ক বাতিলের রায়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প, দিলেন বিকল্প ক্ষমতা প্রয়োগের ঘোষণা শ্রীমঙ্গলে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস পালিত Aditya Dhar And Ranveer Singh’s Dhurandhar 2 Trailer To Drop On March 5 Ahead Of Big Eid Release? | Bollywood News Australia chase down target before 10 overs, beat Oman by nine wickets in final T20 World Cup group-stage match | Cricket News জনগণের অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠাই ছিল একুশের মূল চেতনা: প্রধানমন্ত্রী আব্বু আমার দেখা সবচেয়ে পরিশ্রমী মানুষ: জাইমা রহমান মৌলভীবাজারে ৬০৩ টি বিদ্যালয়ে নেই”শহিদ মিনার”
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

জামালপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় পিতা-পুত্রের মৃত্যু সড়ক অবরোধ যান চলাচল বন্ধ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৫৭ সময় দেখুন

এমরান হোসেন, জামালপুর প্রতিনিধি।।

জামালপুর-শেরপুর ব্রহ্মপুত্র সেতু এলাকায় পুলিশ চেকপোস্টে পরিবহন থামানোকে কেন্দ্র করে ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী পিতা-পুত্র নিহত হয়েছে। এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের গাড়িতে হামলা এবং সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। এসময় প্রায় ৩/৪ ঘন্টা জামালপুর-শেরপুর সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে জামালপুর-শেরপুর মহাসড়কের ব্রহ্মপুত্র সেতুর দক্ষিণ পাশের চেকপোস্টে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুইজন হলেন – দেলোয়ার হোসেন ও তার ছেলে ইসতিয়াক আহম্মেদ। নিহতেরা শেরপুর জেলার কেন্দুয়ারচর এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয়রা জানায়, আজ শুক্রবার জুমা নামাজের সময় ওই এলাকায় চেকপোস্টে পুলিশ সদস্যরা ডিউটি করছিলো। পুলিশ শেরপুরগামী একটি ট্রাককে দাড়াতে ইশারা করলে পেছনে থাকা মোটরসাইকেল বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় অপরদিক থেকে আসা আরেকটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় পিতা-পুত্র। ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের উপর হামলা এবং জামালপুর-শেরপুর সড়ক অবরোধ করে।

জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান দূর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে।পরে প্রশাসনের আশ্বাসে প্রায় ৪ ঘন্টা পর বিক্ষুব্ধ জনতা সড়ক থেকে সড়ে গেলে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
টাঙ্গাইল জেলা পরিষদে চেয়ারম্যান নেতৃত্বে কে আসছেন?

টাঙ্গাইল জেলা পরিষদে চেয়ারম্যান নেতৃত্বে কে আসছেন?

শুল্ক বাতিলের রায়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প, দিলেন বিকল্প ক্ষমতা প্রয়োগের ঘোষণা

শুল্ক বাতিলের রায়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প, দিলেন বিকল্প ক্ষমতা প্রয়োগের ঘোষণা

শ্রীমঙ্গলে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস পালিত

Aditya Dhar And Ranveer Singh’s Dhurandhar 2 Trailer To Drop On March 5 Ahead Of Big Eid Release? | Bollywood News

Aditya Dhar And Ranveer Singh’s Dhurandhar 2 Trailer To Drop On March 5 Ahead Of Big Eid Release? | Bollywood News

জনগণের অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠাই ছিল একুশের মূল চেতনা: প্রধানমন্ত্রী

জনগণের অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠাই ছিল একুশের মূল চেতনা: প্রধানমন্ত্রী

আব্বু আমার দেখা সবচেয়ে পরিশ্রমী মানুষ: জাইমা রহমান

আব্বু আমার দেখা সবচেয়ে পরিশ্রমী মানুষ: জাইমা রহমান

ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না
ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না
চট্টগ্রাম-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা
চট্টগ্রাম-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে কি কি পাচ্ছেন?
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে কি কি পাচ্ছেন?
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
জামালপুর-৪ আসনে রেকর্ড ব্যবধানে জয়, কোনো কেন্দ্রেই হারেননি বিএনপির শামীম
জামালপুর-৪ আসনে রেকর্ড ব্যবধানে জয়, কোনো কেন্দ্রেই হারেননি বিএনপির শামীম
‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’
‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’
Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations
Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations
চট্টগ্রাম-১৩ আসনের এমপি সরওয়ার জামাল নিজামকে মন্ত্রী করার দাবি
চট্টগ্রাম-১৩ আসনের এমপি সরওয়ার জামাল নিজামকে মন্ত্রী করার দাবি
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা
কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার
কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST