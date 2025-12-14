সোমবার, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:১৮ পূর্বাহ্ন
ঠাকুরগাঁওয়ে ৫০ বিজিবির উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ ও মেডিকেল ক্যাম্প জামালপুরে সিটিজেন ভয়েস এন্ড এ্যাকশন ইন্টারফেস মিটিং অনুষ্ঠিত IND vs SA, 3rd T20I: Seamers wreak havoc as India thrash South Africa by seven wickets to go 2-1 up | Cricket News কালিয়াকৈর ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থীর কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে দৌলতপুরে গ্রেফতার ১ Arjun Rampal Confirms His Engagement With GF Gabriella Demetriades; Vidya Balan To Join Rajinikanth In Jailer 2 | Bollywood News ধর্মীয় বৈচিত্র মাথায় রেখে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার শিক্ষা দিবেন – কর্নেল একরামুল রাহাত নাগরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস  পালিত দৌলতপুরে বিএসএফের গুলিতে যুবকের মৃত্যু, ১৪ ডিসেম্বর লাশ হস্তান্তর Jay Bhanushali- Miesha Iyer's Concert Video Goes Viral, Arti Singh SHUTS Down Dating Rumours: 'Check Your Facts' | Television News
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

জামালপুরে সিটিজেন ভয়েস এন্ড এ্যাকশন ইন্টারফেস মিটিং অনুষ্ঠিত

  রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
জামালপুরে সিটিজেন ভয়েস এন্ড এ্যাকশন ইন্টারফেস মিটিং অনুষ্ঠিত

জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরে সিটিজেন ভয়েস এন্ড এ্যাকশন (সিভিএ) ইন্টারফেস মিটিং অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) জামালপুর শহরের চালাপাড়া সুইট প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের হলরুমে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সফল নারী উদ্যোক্তা, কমিউনিটি মার্কেট এজেন্ট- সিএমএ, জামালপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, বিপণন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং জামালপুর জেলার জেসমিন প্রকল্পের কার্যনির্বাহী এলাকার সিএফ ও প্রকল্প কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, জেসমিন প্রকল্প ২০২৩ সাল থেকে জামালপুর জেলার ৪টি উপজেলা (সদর, মেলান্দহ, ইসলামপুর এবং দেওয়ানগঞ্জ) কাজ করছে। এটি মূলত অস্ট্রেলিয়ান সরকারের সহায়তায় অস্ট্রেলিয়ান এনজিও কো-অপারেশন প্রোগ্রামের (ANCP) মাধ্যমে বাস্তবায়িত এনএসভিসি প্রকল্পের (২০১৮-২০২৩) বর্ধিত অংশ। এই প্রকল্পটি জেন্ডার সমতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

