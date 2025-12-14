জামালপুরে সিটিজেন ভয়েস এন্ড এ্যাকশন ইন্টারফেস মিটিং অনুষ্ঠিত

জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরে সিটিজেন ভয়েস এন্ড এ্যাকশন (সিভিএ) ইন্টারফেস মিটিং অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) জামালপুর শহরের চালাপাড়া সুইট প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের হলরুমে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সফল নারী উদ্যোক্তা, কমিউনিটি মার্কেট এজেন্ট- সিএমএ, জামালপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, বিপণন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং জামালপুর জেলার জেসমিন প্রকল্পের কার্যনির্বাহী এলাকার সিএফ ও প্রকল্প কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, জেসমিন প্রকল্প ২০২৩ সাল থেকে জামালপুর জেলার ৪টি উপজেলা (সদর, মেলান্দহ, ইসলামপুর এবং দেওয়ানগঞ্জ) কাজ করছে। এটি মূলত অস্ট্রেলিয়ান সরকারের সহায়তায় অস্ট্রেলিয়ান এনজিও কো-অপারেশন প্রোগ্রামের (ANCP) মাধ্যমে বাস্তবায়িত এনএসভিসি প্রকল্পের (২০১৮-২০২৩) বর্ধিত অংশ। এই প্রকল্পটি জেন্ডার সমতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।