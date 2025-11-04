জুলাই-আগস্ট সহিংসতায় জড়িতদের কারণ দর্শানোর নোটিশ ঢাবির

ঢাকা: ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনায় জড়িতদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদের সই করা এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়।
নোটিশে বলা হয়, কৃত অপরাধের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেন স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না- তার কারণ দর্শিয়ে লিখিত জবাব বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত কার্য দিবসের মধ্যে প্রক্টর অফিসে লিখিত জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। অন্যথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে একতরফা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এর আগে, ঢাবি ক্যাম্পাসে ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার জন্য তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ১২৮ শিক্ষার্থীকে অভিযুক্ত করে রিপোর্ট দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৭ মার্চ সিন্ডিকেট সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে ওই শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।
পরবর্তী সময়ে ক্যাম্পাসে সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনার অধিকতর তদন্তের জন্য সিন্ডিকেট পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। ওই কমিটির দ্বিতীয় সভায় ১২৮ জনসহ আরও ৩৮৫ শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়।