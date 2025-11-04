মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:২৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
ইন্দুরকানীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হামলা, আহত-১ Nishi Saxena On Smriti Irani’s Comment On Anupama: ‘Today’s Actors Working Equally Hard’ | Exclusive | Television News Coach collapses mid-match, dies: Players fall to the ground in heartbreaking incident – watch | Football News মিডল্যান্ড ব্যাংকের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad জুলাই-আগস্ট সহিংসতায় জড়িতদের কারণ দর্শানোর নোটিশ ঢাবির De De Pyaar De 2 Song 3 Shaukk Out: Jaaved Jaaferi And Meezan Jafri Face-Off Steals The Show | Bollywood News কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ মানিকগঞ্জে জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা! – Corporate Sangbad কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা Ben Stokes signs England deal until 2027 Ashes | Cricket News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

জুলাই-আগস্ট সহিংসতায় জড়িতদের কারণ দর্শানোর নোটিশ ঢাবির

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৫
  • ২ সময় দেখুন
জুলাই-আগস্ট সহিংসতায় জড়িতদের কারণ দর্শানোর নোটিশ ঢাবির


ঢাকা: ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনায় জড়িতদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদের সই করা এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়।

নোটিশে বলা হয়, কৃত অপরাধের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেন স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না- তার কারণ দর্শিয়ে লিখিত জবাব বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত কার্য দিবসের মধ্যে প্রক্টর অফিসে লিখিত জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। অন্যথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে একতরফা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে, ঢাবি ক্যাম্পাসে ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার জন্য তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ১২৮ শিক্ষার্থীকে অভিযুক্ত করে রিপোর্ট দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৭ মার্চ সিন্ডিকেট সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে ওই শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।

পরবর্তী সময়ে ক্যাম্পাসে সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনার অধিকতর তদন্তের জন্য সিন্ডিকেট পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। ওই কমিটির দ্বিতীয় সভায় ১২৮ জনসহ আরও ৩৮৫ শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ক্লাস বর্জন করে সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটটের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল

ক্লাস বর্জন করে সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটটের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল

ইবি ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে আন্তঃব্লক শর্টপিচ টুর্নামেন্ট

ইবি ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে আন্তঃব্লক শর্টপিচ টুর্নামেন্ট

১২ দফা দাবিতে জকসু নির্বাচন কমিশনে ছাত্রদলের স্মারকলিপি

১২ দফা দাবিতে জকসু নির্বাচন কমিশনে ছাত্রদলের স্মারকলিপি

আইএসইউ ও মালয়েশিয়ার আইএনটিআই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

আইএসইউ ও মালয়েশিয়ার আইএনটিআই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতার পদত্যাগ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতার পদত্যাগ

চাকসুর নতুন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক তৈয়ব চৌধুরী

চাকসুর নতুন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক তৈয়ব চৌধুরী

ইন্দুরকানীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হামলা, আহত-১
ইন্দুরকানীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হামলা, আহত-১
Nishi Saxena On Smriti Irani’s Comment On Anupama: ‘Today’s Actors Working Equally Hard’ | Exclusive | Television News
Nishi Saxena On Smriti Irani’s Comment On Anupama: ‘Today’s Actors Working Equally Hard’ | Exclusive | Television News
Coach collapses mid-match, dies: Players fall to the ground in heartbreaking incident – watch | Football News
Coach collapses mid-match, dies: Players fall to the ground in heartbreaking incident – watch | Football News
মিডল্যান্ড ব্যাংকের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad
মিডল্যান্ড ব্যাংকের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad
জুলাই-আগস্ট সহিংসতায় জড়িতদের কারণ দর্শানোর নোটিশ ঢাবির
জুলাই-আগস্ট সহিংসতায় জড়িতদের কারণ দর্শানোর নোটিশ ঢাবির
De De Pyaar De 2 Song 3 Shaukk Out: Jaaved Jaaferi And Meezan Jafri Face-Off Steals The Show | Bollywood News
De De Pyaar De 2 Song 3 Shaukk Out: Jaaved Jaaferi And Meezan Jafri Face-Off Steals The Show | Bollywood News
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
মানিকগঞ্জে জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা! – Corporate Sangbad
মানিকগঞ্জে জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা! – Corporate Sangbad
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
Ben Stokes signs England deal until 2027 Ashes | Cricket News
Ben Stokes signs England deal until 2027 Ashes | Cricket News
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST