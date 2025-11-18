মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:৩১ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
রাঙ্গামাটিতে নবাগত নারী জেলা প্রশাসক নাজমা আশরাফীর দায়িত্বভার গ্রহণ টাঙ্গাইলে নূরানী স্কলারশিপ পরীক্ষায় ২৫ উপজেলায় ৮ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহন কুতুবদিয়ায় পরিবেশবাদী সংগঠন ধরা’র দিনব্যাপি পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি পালন Fire Breaks Out At Shiv Thakare’s Residence, Actor Is Safe | Television News ‘Frustrated… but silent’: Ramiz Raja reveals Babar Azam’s private ordeal as Pakistan star ends 807-day century drought | Cricket News শিবির ও আপ বাংলাদেশের সম্মিলিত প্যানেল ঘোষণা Nayanthara Joins Nandamuri Balakrishna’s NBK111, Makers Drop Announcement Video On Her Birthday | Telugu Cinema News Ranveer Singh Wreaks Havoc In Dhurandhar, Here’s Why This Can Be His BIG Comeback I EXPLAINED IND vs SA: Indian batters lost the game of patience, unlike Temba Bavuma | Cricket News Decoding Gautam Gambhir’s Test report card | Cricket News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

টাঙ্গাইলে নূরানী স্কলারশিপ পরীক্ষায় ২৫ উপজেলায় ৮ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২৫
  • ২৯ সময় দেখুন
টাঙ্গাইলে নূরানী স্কলারশিপ পরীক্ষায় ২৫ উপজেলায় ৮ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহন

খায়রুল খন্দকার, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি:টাঙ্গাইল জেলা নূরানী শিক্ষক ফাউন্ডেশন আয়োজিত নূরানী স্কলারশিপ ২০২৫ পরীক্ষার কার্যক্রম আজ(১৮নভেম্বর) থেকে শুরু হয়েছে। টাঙ্গাইল, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ ও ময়মনসিংহের আংশিক মিলিয়ে মোট ২৫টি উপজেলায় ধাপে ধাপে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর মোট ৮ হাজার শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।
আজ মঙ্গলবার প্রথম দিনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ভূঞাপুর উপজেলার আসাদুজ্জামান খান দারুল উলুম মাদ্রাসা কেন্দ্রে। সকাল ৯টায় পরীক্ষা শুরু হয়। উপজেলার বিভিন্ন নূরানী মাদ্রাসা থেকে শিক্ষার্থীরা এতে অংশগ্রহণ করে।

পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন টাঙ্গাইল জেলা শিক্ষক ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা হাফেজ মাওলানা মাহফুজ রহমান, সভাপতি শেখ মাহদী হাসান শিবলী, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মুফতি রবিউল ইসলাম ও গোপালপুর উপজেলার জিম্মাদার মাওলানা নোমান আহমেদ। তারা পরীক্ষার সার্বিক প্রস্তুতি ও পরিবেশ পরিদর্শন করেন।

উপদেষ্টা হাফেজ মাওলানা মাহফুজ রহমান বলেন, “২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে এ স্কলারশিপ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ধর্মীয় শিক্ষায় শিশুদের আগ্রহ বাড়াতে এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।”

সভাপতি শেখ মাহদী হাসান শিবলী বলেন, “মানসম্মত পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি আমাদের লক্ষ্য। অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।”

এক অভিভাবক জানান, স্কলারশিপ পরীক্ষা শিশুদের পড়াশোনায় উৎসাহ তৈরি করছে।

২০১৭ সাল থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল, শিক্ষা উপকরণ ও সম্মাননা ক্রেস্টসহ বিভিন্ন পুরস্কার দিয়ে আসছে ফাউন্ডেশন। এ বছরও সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
রাঙ্গামাটিতে নবাগত নারী জেলা প্রশাসক নাজমা আশরাফীর দায়িত্বভার গ্রহণ

রাঙ্গামাটিতে নবাগত নারী জেলা প্রশাসক নাজমা আশরাফীর দায়িত্বভার গ্রহণ

কুতুবদিয়ায় পরিবেশবাদী সংগঠন ধরা’র দিনব্যাপি পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি পালন

কুতুবদিয়ায় পরিবেশবাদী সংগঠন ধরা’র দিনব্যাপি পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি পালন

Fire Breaks Out At Shiv Thakare’s Residence, Actor Is Safe | Television News

Fire Breaks Out At Shiv Thakare’s Residence, Actor Is Safe | Television News

শিবির ও আপ বাংলাদেশের সম্মিলিত প্যানেল ঘোষণা

শিবির ও আপ বাংলাদেশের সম্মিলিত প্যানেল ঘোষণা

Nayanthara Joins Nandamuri Balakrishna’s NBK111, Makers Drop Announcement Video On Her Birthday | Telugu Cinema News

Nayanthara Joins Nandamuri Balakrishna’s NBK111, Makers Drop Announcement Video On Her Birthday | Telugu Cinema News

Ranveer Singh Wreaks Havoc In Dhurandhar, Here’s Why This Can Be His BIG Comeback I EXPLAINED

Ranveer Singh Wreaks Havoc In Dhurandhar, Here’s Why This Can Be His BIG Comeback I EXPLAINED

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST