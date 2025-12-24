টানা ৩ দিন বন্ধ থাকবে পুঁজিবাজার – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: বড়দিন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) থেকে শনিবার পর্যন্ত বন্ধ থাকবে দেশের উভয় পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) লেনদেন। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্র মতে, বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বড়দিন। এ উপলক্ষ্যে ওইদিন সরকারি ছুটি। ফলে পুঁজিবাজারেও লেনদেন বন্ধ থাকবে। এরপরে শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক সরকারি ছুটি। এর ফলে বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পুঁজিবাজার বন্ধ থাকবে।
আগামী রবিবার (২৮ ডিসেম্বর) থেকে আগের নিয়মে পুঁজিবাজারে লেনদেন চালু হবে।