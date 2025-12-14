ঠাকুরগাঁওয়ে ৫০ বিজিবির উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ ও মেডিকেল ক্যাম্প

এম এ সালাম রুবেল, ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধিঃ
ঠাকুরগাঁও বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (৫০ বিজিবি) এর পক্ষ থেকে সীমান্ত এলাকায় ৮শ পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।
৫০ বিজিবির উদ্যোগে রবিবার দুপুরে উপজেলার আমজানখোর ইউনিয়নে বাঙ্গালী সরকার মঈনউদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ৩০০ জন শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ও ৫০০ জন গরীব ও অসহায় মানুষকে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প এবং বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ঠাকুরগাঁও সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল মুহাম্মদ সুরুজ মিয়া, ঠাকুরগাঁও ব্যাটালিয়ন (৫০ বিজিবি) এর অধিনায়ক, লেঃ কর্নেল মোঃ তানজীর আহম্মদ সহ অন্যান্যরা।
স্থানীয় লোকজন বিজিবির পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র ও মেডিকেল ক্যাম্পের সহায়তা পেয়ে বিজিবির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।
এ সময় বিজিবির ঠাকুরগাঁও সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল মুহাম্মদ সুরুজ মিয়া বলেন, দেশের স্বার্থে বিজিবি সর্বদা সীমান্তে সজাগ আছে।
চোরাচালান মাদক বন্ধে বিজিবি তৎপর রয়েছে। এছাড়াও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন সহিংসতা এড়াতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।