BCCI May Finalize Name Of Team India New Captain: রোহিত শর্মার পর কে হবেন ভারতীয় দলের পরবর্তী অধিনায়ক? তা নিয়ে জল্পনার কোনও অন্ত নেই। এবার কি বিসিসিআই সত্যিই ঠিক করে ফেলেছে টিম ইন্ডিয়ার নতুন অধিনায়ক? সামনে আসছে বড় আপডেট।







Source link