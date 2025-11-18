মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ০৭:০৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Vatsal Sheth, Ishita Dutta Arrive Hand-In-Hand At Salim Khan-Salma Khan’s 61st Wedding Anniversary Celebration | Bollywood News ‘Win the first Test, win the Ashes’: Veteran spinner’s formula for England’s success Down Under | Cricket News Manushi Chhillar Celebrates 8 Years Since Historic Miss World 2017 Win | Bollywood News ডাকসু, জাকসু, রাকসু, চাকসু খুনির পক্ষে অবস্থানকারী শিক্ষকদের চাকুরিচ্যুত করার দাবি Ashes: Why is Pat Cummins not playing the first Test in Perth? | Cricket News Sussanne Khan’s Sister Simone Remembers Mom Zarine Katrak, Calls Her ‘A True Patriot’ | Bollywood News ‘Even Sachin Tendulkar, Virat Kohli won’t survive here’: Harbhajan Singh tears into Eden pitch | Cricket News HYBE Founder Bang Si-Hyuk Summoned Again, To Be Questioned For The 5th Time In Unfair Trading Case | Korean News রাঙ্গামাটিতে নবাগত নারী জেলা প্রশাসক নাজমা আশরাফীর দায়িত্বভার গ্রহণ After two players leave Pakistan, Sri Lanka summon Wanindu Hasaranga’s replacement for T20I tri-series | Cricket News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

ডাকসু, জাকসু, রাকসু, চাকসু খুনির পক্ষে অবস্থানকারী শিক্ষকদের চাকুরিচ্যুত করার দাবি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২৫
  • ২ সময় দেখুন
ডাকসু, জাকসু, রাকসু, চাকসু খুনির পক্ষে অবস্থানকারী শিক্ষকদের চাকুরিচ্যুত করার দাবি


ঢাকা: মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত খুনি হাসিনার পক্ষে অবস্থান নেওয়া শিক্ষকদের চাকুরিচ্যুত করার দাবি জানিয়েছে ডাকসু, জাকসু, রাকসু ও চাকসু নেতৃবৃন্দ। মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) বিকেলে এক বিবৃতির মাধ্যমে এ দাবি জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জুলাই বিপ্লবে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার রায়কে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদগুলো স্বাগত জানাচ্ছে। রায়কে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায় অনুযায়ী, খুনি হাসিনা ড্রোন, হেলিকপ্টার ও লেথাল হ্যান্ডলিং ব্যবহারের মাধ্যমে ছাত্র-জনতাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট চানখাঁরপুল ও আশুলিয়ায় আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতাকে হত্যার ঘটনা এই নির্দেশনার ফল।

ছাত্র সংসদগুলো বলেছে, ‘বাংলাদেশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকবৃন্দ’ নাম ব্যবহার করে খুনির পক্ষে প্রকাশিত বিবৃতিটি জনগণকে স্তম্ভিত ও বিক্ষুব্ধ করেছে। সংবাদ অনুযায়ী ১০০১ জন শিক্ষক স্বাক্ষরিত বলা হলেও শুধুমাত্র ৬৫৯ জনের নাম বিবৃতিতে আছে। এমন অবস্থান নেওয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ওপর দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের অবজ্ঞা এবং জুলাই বিপ্লবের শহিদ ও আহতদের প্রতি অবমাননা।

বিবৃতিতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, খুনির পক্ষে অবস্থান নেওয়া শিক্ষকদের ক্লাস ও পরীক্ষা বয়কট করতে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে।

ছাত্র সংসদরা জানিয়েছে, মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত খুনির পক্ষে অবস্থান নেওয়া শিক্ষকদের আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
শেখ হাসিনার সমর্থনে ফটোকার্ড পোস্ট, ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে পুলিশে সোপর্দ

শেখ হাসিনার সমর্থনে ফটোকার্ড পোস্ট, ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে পুলিশে সোপর্দ

কুবিতে প্রোগ্রামিং ও সমস্যা সমাধানভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত 

কুবিতে প্রোগ্রামিং ও সমস্যা সমাধানভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত 

৯ সংগঠন নিয়ে ‘মওলানা ভাসানী ব্রিগেড’ প্যানেল ঘোষণা

৯ সংগঠন নিয়ে ‘মওলানা ভাসানী ব্রিগেড’ প্যানেল ঘোষণা

জকসু নির্বাচন ছাত্রদল ও ছাত্রঅধিকারের ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেল ঘোষণা

জকসু নির্বাচন ছাত্রদল ও ছাত্রঅধিকারের ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেল ঘোষণা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির উদ্বোধন

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির উদ্বোধন

এক মাসে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই রাকসুর

এক মাসে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই রাকসুর

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST