Advertise here
বৃহস্পতিবার , ৭ আগস্ট ২০২৫ | ২৩শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  বাংলাদেশ

ডা. মো. ছামসুল আরেফিন সুলভের পদোন্নতি: অর্থোপেডিক সার্জারিতে জুনিয়র কনসালটেন্ট হলেন

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৭, ২০২৫ ১০:১৭ অপরাহ্ণ
ডা. মো. ছামসুল আরেফিন সুলভের পদোন্নতি: অর্থোপেডিক সার্জারিতে জুনিয়র কনসালটেন্ট হলেন

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি, ফরিদ আহমেদ:

Advertise here

আল্লাহর অশেষ রহমতে সরকারি চাকরির ১১ বছর পূর্তিতে ডা.মো: ছামসুল আরেফিন সুলভ পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি এখন থেকে জুনিয়র কনসালটেন্ট (অর্থোপেডিক সার্জারি), ৬ষ্ঠ গ্রেড হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বর্তমানে তিনি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) পদে কর্মরত।

এই পদোন্নতির খবরে তাঁর সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী এবং পরিবারবর্গের মাঝে আনন্দ ও গর্বের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে। সবার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ডা. সুলভ বলেন, “আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন। আমি কৃতজ্ঞ মহান আল্লাহর প্রতি, এবং কৃতজ্ঞ আমার পরিবার, সহকর্মী ও বন্ধুদের প্রতি, যাঁরা সবসময় আমাকে সাহস ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।
চিকিৎসা পেশায় নিষ্ঠা ও মানবিকতার দৃষ্টান্ত হয়ে ডা. সুলভ দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাঁর এই প্রাপ্তি ভবিষ্যতেও জনগণের সেবায় আরও উৎসাহী করে তুলবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন স্বাস্থ্যসেবায় জড়িতরা।

তাঁর এই সাফল্যে দৌলতপুরের মানুষসহ চিকিৎসা মহলে বইছে শুভেচ্ছার ঢেউ। সকলের পক্ষ থেকে রইল অশেষ শুভকামনা ও ভালোবাসা।

বিডিনিউজে সর্বশেষ

টাঙ্গাইলে পুকুরে ডুবে বৃদ্ধের মৃত্যু
টাঙ্গাইলে পুকুরে ডুবে বৃদ্ধের মৃত্যু
সর্বশেষ সংবাদ
শ্রীবরদীতে তারেক রহমানের নির্দেশে অসুস্থ ভ্যানচালক মজিবরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান
শ্রীবরদীতে তারেক রহমানের নির্দেশে অসুস্থ ভ্যানচালক মজিবরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান
সর্বশেষ সংবাদ
ডা. মো. ছামসুল আরেফিন সুলভের পদোন্নতি: অর্থোপেডিক সার্জারিতে জুনিয়র কনসালটেন্ট হলেন
ডা. মো. ছামসুল আরেফিন সুলভের পদোন্নতি: অর্থোপেডিক সার্জারিতে জুনিয়র কনসালটেন্ট হলেন
সর্বশেষ সংবাদ
Ichamati River ইছামতীর জলে ডুবেছে ঘরবাড়ি! দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে, শেষে জেলাশাসকের গাড়ি আটকে যা করলেন গাইঘটার মহিলারা | Women blocked DM car in Gaighata Bangaon demanding restoration of Ichamati River | দক্ষিণবঙ্গ
Ichamati River ইছামতীর জলে ডুবেছে ঘরবাড়ি! দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে, শেষে জেলাশাসকের গাড়ি আটকে যা করলেন গাইঘটার মহিলারা | Women blocked DM car in Gaighata Bangaon demanding restoration of Ichamati River | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
vivo’s new Series-T phones impress with powerful internals and dynamic jet-engine like camera design – News18 Bangla

vivo’s new Series-T phones impress with powerful internals and dynamic jet-engine like camera design – News18 Bangla

 ঈদ হোক সুস্বাস্থ্যের ও আনন্দের

ঈদ হোক সুস্বাস্থ্যের ও আনন্দের

 ঢাবিতে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের ধর্ষণবিরোধী গণপদযাত্রা

ঢাবিতে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের ধর্ষণবিরোধী গণপদযাত্রা

 বিএনপি হাজার বছর টিকে থাকবে: মির্জা আব্বাস

বিএনপি হাজার বছর টিকে থাকবে: মির্জা আব্বাস

 আরও ২১ জনের দেহে করোনা শনাক্ত

আরও ২১ জনের দেহে করোনা শনাক্ত

 Bengali Serial TRP: ফের সিংহাসন ছিনিয়ে নিল ‘ফুলকি’, ‘বেঙ্গল টপার’-এর মুকুট হাতছাড়া পরশুরামের? কপাল পুড়ল কার? রইল সেরা দশ bengali serial TRP list two mega serial parashuram ajker nayok and phulki is in number 1 position see full list

Bengali Serial TRP: ফের সিংহাসন ছিনিয়ে নিল ‘ফুলকি’, ‘বেঙ্গল টপার’-এর মুকুট হাতছাড়া পরশুরামের? কপাল পুড়ল কার? রইল সেরা দশ bengali serial TRP list two mega serial parashuram ajker nayok and phulki is in number 1 position see full list

 জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ড, সাবেক পুলিশ কর্তার ২২ বছরের জেল

জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ড, সাবেক পুলিশ কর্তার ২২ বছরের জেল

 রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা: ভারতকে মার্কিন হুঁশিয়ারি

রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা: ভারতকে মার্কিন হুঁশিয়ারি

 মহম্মদ শামি কবে যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ায়? তারকা পেসারকে নিয়ে বড় আপডেট

মহম্মদ শামি কবে যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ায়? তারকা পেসারকে নিয়ে বড় আপডেট

 How Binay Tamang is Trying to Win Back Confidence of Gorkha People After Exit from GJM

How Binay Tamang is Trying to Win Back Confidence of Gorkha People After Exit from GJM
Advertise here