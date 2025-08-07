ডা. মো. ছামসুল আরেফিন সুলভের পদোন্নতি: অর্থোপেডিক সার্জারিতে জুনিয়র কনসালটেন্ট হলেন

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি, ফরিদ আহমেদ:
দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি, ফরিদ আহমেদ:
আল্লাহর অশেষ রহমতে সরকারি চাকরির ১১ বছর পূর্তিতে ডা.মো: ছামসুল আরেফিন সুলভ পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি এখন থেকে জুনিয়র কনসালটেন্ট (অর্থোপেডিক সার্জারি), ৬ষ্ঠ গ্রেড হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বর্তমানে তিনি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) পদে কর্মরত।
এই পদোন্নতির খবরে তাঁর সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী এবং পরিবারবর্গের মাঝে আনন্দ ও গর্বের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে। সবার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ডা. সুলভ বলেন, “আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন। আমি কৃতজ্ঞ মহান আল্লাহর প্রতি, এবং কৃতজ্ঞ আমার পরিবার, সহকর্মী ও বন্ধুদের প্রতি, যাঁরা সবসময় আমাকে সাহস ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।
চিকিৎসা পেশায় নিষ্ঠা ও মানবিকতার দৃষ্টান্ত হয়ে ডা. সুলভ দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাঁর এই প্রাপ্তি ভবিষ্যতেও জনগণের সেবায় আরও উৎসাহী করে তুলবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন স্বাস্থ্যসেবায় জড়িতরা।
তাঁর এই সাফল্যে দৌলতপুরের মানুষসহ চিকিৎসা মহলে বইছে শুভেচ্ছার ঢেউ। সকলের পক্ষ থেকে রইল অশেষ শুভকামনা ও ভালোবাসা।