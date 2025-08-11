Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫ | ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
ডিএসইতে আজকের লেনদেন ৬১০ কোটি টাকা – Corporate Sangbad

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১১, ২০২৫ ৪:৩৪ অপরাহ্ণ
ডিএসইতে আজকের লেনদেন ৬১০ কোটি টাকা – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৪০৫টি কোম্পানির ১৯ কোটি ৪৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯৩১টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৬১০ কোটি ৮৬ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৩৪ টাকা।

ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্য দিবসের চেয়ে সূচক ৬.৯৮ পয়েন্ট কমে ৫৩৪৪.০৫ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ০.৩৮ পয়েন্ট বেড়ে ২০৬৭.০৩ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ০.২৮ পয়েন্ট কমে ১১৬২.০৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

লেনদেনকৃত কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ১২১টির, কমেছে ২০১টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৮৩টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- বিএসসি, ওরিয়ন ইনফিউশন, মালেক স্পিনিং, সী পার্ল রিসোর্ট, রহিমা ফুড, বীচ হ্যাচারী, সিটি ব্যাংক, খান ব্রাদার্স পিপি, আলিফ ইন্ডাঃ ও সোনালি পেপার।

দর বাড়ার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- সী পার্ল রিসোর্ট, জিকিউ বলপেন, মিডল্যান্ড ব্যাংক, তিতাস গ্যাস, রহিমা ফুড, একমি পেসটিসাইড, বীচ হ্যাচারী, ফার্মা এইড, কে অ্যান্ড কিউ ও এমবিএল ১ম মি. ফা.।

দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- ফারইস্ট ফাইন্যান্স, রিজেন্ট টেক্স, প্রাইম ফাইন্যান্স, মার্কেন্টাইল ইন্সুঃ, জিএসপি ফাইন্যান্স, ফিনিক্স ফাইন্যান্স, মালেক স্পিনিং, এসএস স্টিল, সিনোবাংলা ও এক্সিম ব্যাংক।





