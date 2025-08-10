ডিএসইতে আজকের লেনদেন ৭৬০ কোটি টাকা – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৪০১টি কোম্পানির ২৩ কোটি ২ লক্ষ ৫ হাজার ৫২টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৭৬০ কোটি ৬৪ লাখ ৫৮ হাজার ৩৬৩ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্য দিবসের চেয়ে সূচক ৫৭.০৪ পয়েন্ট কমে ৫৩৫১.০৩ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ৩১.০৬ পয়েন্ট কমে ২০৬৬.৬৪ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ৮.০৮ পয়েন্ট কমে ১১৬২.৩৬ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ১০৯টির, কমেছে ২৪৭টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৪৫টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- বিএসসি, ওরিয়ন ইনফিউশন, মালেক স্পিনিং, সিটি ব্যাংক,
হাক্কানী পাল্প, সোনালী পেপার, বেক্সিমকো ফার্মা, রহিমা ফুড, এশিয়টিক ল্যাবরেটোরিজ ও স্কয়ার ফার্মা।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- অ্যাপেক্স ট্যানারী, স্টাইল ক্র্যাফট, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, রহিম টেক্সটাইল, অ্যাপেক্স ফুড, আরামিট লি., বিডি অটোকারস, এএমসিএল (প্রান), অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার ও তমিজুদ্দিন টেক্সটাইল।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- এআবিএল ফার্স্ট ইসলামি মি. ফা., নিটল ইন্স্যুরেন্স, বে লিজিং, এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড, ইউনিয়ন ক্যাপিটাল, সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স, আইসিবি সোনালী ব্যাংক ফার্স্ট মি. ফা., এলআর গ্লোবাল মি. ফা.ওয়ান, রিজেন্ট টেক্সটাইল ও প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স।