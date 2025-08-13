Advertise here
বুধবার , ১৩ আগস্ট ২০২৫ | ২৯শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  অর্থনীতি

ডিএসইতে আজকের লেনদেন – Corporate Sangbad

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১৩, ২০২৫ ৬:০০ অপরাহ্ণ
ডিএসইতে আজকের লেনদেন – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৯৮টি কোম্পানির ২১ কোটি ৪৬ লক্ষ ১৭ হাজার ২৪৬টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৭০৪ কোটি ৮৮ লক্ষ ৯৭ হাজার ১২০ টাকা।

ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্য দিবসের চেয়ে সূচক ১.১২ পয়েন্ট কমে ৫৩১৪.৩৩ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ৫.৮৭ পয়েন্ট বেড়ে ২০৫৭.১৬ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ৩.৩১ পয়েন্ট বেড়ে ১১৫৫.৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।লেনদেনকৃত কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ১২১টির, কমেছে ২০৩টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৭৪টি কোম্পানীর শেয়ার।

লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- ওরিয়ন ইনফিউশন, বিএসসি, ব্র্যাক ব্যাংক, খান ব্রাদার্স পিপি, রহিমা ফুড, সিটি ব্যাংক, সী পার্ল রিসোর্ট, এশিয়াটিক ল্যাব, সোনালি আঁশ ও মালেক স্পিনিং।

দর বাড়ার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- জেমিনী সী ফুড, লিগেসী ফুটওয়্যার, ওরিয়ন ইনফিউশন, সিভিওপিআরএল,
সোনালি আঁশ, আল-হাজ¦টেক্স, খান ব্রাদার্স পিপি, ইস্টার্ন কেবলস, বিএসসি ও মনোস্পুল পেপার।

দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড, রহিমা ফুড, এআইবিএল ১ম ইসলামি মি. ফা., রহিম টেক্সটাইল, পিপলস লিজিং, আইএফআইএল ইসলামিক ১ম মি. ফা., হাক্কানি পাল্প, বেঙ্গল উইন্সডোর, এক্সিম ব্যাংক ১ম মি. ফা. ও এসআইবিএল।





