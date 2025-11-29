শনিবার, ২৯ নভেম্বর ২০২৫, ০৫:২৫ অপরাহ্ন
শিক্ষা

ঢাবিতে ৩০ নভেম্বর থেকে অনলাইন ক্লাস শুরু

  • আপডেট সময়: শনিবার, ২৯ নভেম্বর, ২০২৫
ঢাবিতে ৩০ নভেম্বর থেকে অনলাইন ক্লাস শুরু


ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সব পর্যায়ে শিক্ষাকার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে রোববার (৩০ নভেম্বর) থেকে অনলাইন ক্লাস চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে জানানো হয়, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউট পরিচালকরা সংশ্লিষ্ট ডিনদের সঙ্গে সমন্বয় করে নিজ নিজ বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে অনলাইন ক্লাস শুরু করবেন। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ অনলাইন ক্লাস চালু থাকবে।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, ভূমিকম্প ও আফটারশকে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলো সংস্কারের লক্ষ্যে প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে গঠিত পরিদর্শন টিমের মতামতের ভিত্তিতে শীতকালীন ছুটি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত পরে জানানো হবে।

শিক্ষাকার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।





