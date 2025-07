ঢাবিতে CPR ও ফার্স্ট এইড ক্যাম্পেইনে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের উদ্যোগে এক ব্যতিক্রমী সচেতনতামূলক কর্মসূচি “CPR ও ফার্স্ট এইড ক্যাম্পেইন” আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের ২৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এই আয়োজনের উদ্যোক্তা। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের জীবন রক্ষাকারী প্রাথমিক চিকিৎসা এবং CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) এর গুরুত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে হাতে-কলমে ধারণা দেওয়া।

শনিবার (৫ জুলাই) আয়োজকদের জনসংযোগ দফতর হতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

এ আয়োজনে এরইমধ্যে এক কর্মসূচিতে দুইটি সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইন্ডোর সেশনে তাত্ত্বিক আলোচনা ও সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রেজেন্টেশন পরিচালনা করা হয় এবং আউটডোর ডেমো সেশনে অংশগ্রহণকারীদের সামনে সরাসরি CPR ও বিভিন্ন ফার্স্ট এইড পদ্ধতির লাইভ ডেমোনস্ট্রেশন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সিনিয়র কনসালট্যান্ট ডা. মো. ওয়ালিউল্লাহ।

তিনি ক্যাম্পেইনের প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তার উপস্থিতি ও বক্তব্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ এবং আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তোলে।

প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী শতাধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে থেকে সেরা তিনজন পারফর্মারকে ফার্স্ট এইড কিট উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়।

ক্যাম্পেইনের অন্যতম সংগঠক, মার্কেটিং ২৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ফারহানা বশির বলেন,”আমরা বিশ্বাস করি, CPR ও ফার্স্ট এইডের জ্ঞান প্রতিটি মানুষের জানা উচিত। এই শিক্ষাগুলো জানলে একজন মানুষ শুধু নিজেই নয়, অন্যের জীবনও রক্ষা করতে পারে। তাই আমাদের স্লোগান ছিল “Don’t wait for help, be the help.”

তিনি আরও বলেন, “এই উদ্যোগ আমাদের একাডেমিক শিক্ষার বাইরেও সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমরা চাই ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এমন কার্যক্রম পরিচালনা করতে।”

তিনি জানান,ক্যাম্পেইনটি সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। সচেতনতামূলক এই উদ্যোগ অনেক শিক্ষার্থী ও দর্শকের মাঝে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।