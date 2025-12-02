মঙ্গলবার, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:২০ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
সিংগাইরে শারফিন হত্যা: প্রধান আসামি রউফুল মিরপুর থেকে গ্রেপ্তার – Corporate Sangbad Amal Mallik Calls Himself ‘Kabir Singh’ Of Music: ‘If You Google My Name, Controversy Will Appear’ | Television News ‘Tough to let Faf du Plessis go’: Delhi Capitals back youth over experience as Kumble flags key top-order fix before IPL auction | Cricket News Amitabh Bachchan Dances With India Women’s Cricket Team In Special KBC 17 Episode | Television News ইউক্রেন ইস্যুতে পুতিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রস্তুত ট্রাম্পের প্রতিনিধি New Zealand collapse after Kane Williamson’s fifty as rain halts Day 1 in first Test vs West Indies | Cricket News Vaibhav Suryavanshi creates history, blasts record-breaking SMAT century | Cricket News Bigg Boss 19: Ankita Lokhande Roots For ‘Dear Friend’ Amaal Mallik Ahead Of Finale | Television News তারেক রহমান কি দেশের পথে? ঢাবির কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

ঢাবির কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৮ সময় দেখুন
ঢাবির কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর


ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা আগামী শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সকাল ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর মোট ২ হাজার ৯৩৪টি আসনের বিপরীতে ১ লাখ ৭ হাজার ৭০১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবেন।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পরীক্ষা ঢাবির ক্যাম্পাসসহ ঢাকার বাইরে ৭টি বিভাগীয় শহরের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৬৬টি ও ক্যাম্পাসের বাইরে ৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা নেওয়া হবে। বাহিরের কেন্দ্রগুলো হলো— উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নীলক্ষেত হাই স্কুল, সরকারি বাঙলা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (মতিঝিল), তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা কলেজ এবং আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরের কেন্দ্রগুলো হলো— রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
তদন্ত প্রতিবেদন পেয়েও সাংবাদিক নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি ছাত্রদল

তদন্ত প্রতিবেদন পেয়েও সাংবাদিক নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি ছাত্রদল

তিতুমীর কলেজে বিক্ষোভ

তিতুমীর কলেজে বিক্ষোভ

চার দফা দাবিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জে শিক্ষকদের লাগাতার কর্মবিরতি শুরু

চার দফা দাবিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জে শিক্ষকদের লাগাতার কর্মবিরতি শুরু

প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন, দেড় ঘন্টা বিলম্বে শুরু হলো বার্ষিক পরীক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন, দেড় ঘন্টা বিলম্বে শুরু হলো বার্ষিক পরীক্ষা

বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান

বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান

সংস্কারের দাবিতে ৫ ঘণ্টা কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ

সংস্কারের দাবিতে ৫ ঘণ্টা কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ

বাকেরগঞ্জে অসহায় পরিবারকে”স্বপ্নকুঞ্জ” উপহার দিলেন ইউএনও রুমানা আফরোজ
বাকেরগঞ্জে অসহায় পরিবারকে”স্বপ্নকুঞ্জ” উপহার দিলেন ইউএনও রুমানা আফরোজ
খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় সংবর্ধনার নামে বাকেরগঞ্জের বিএনপি নেতার আনন্দ উৎল্লাস!
খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় সংবর্ধনার নামে বাকেরগঞ্জের বিএনপি নেতার আনন্দ উৎল্লাস!
কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক
কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক
এবার মানুষ ধোয়ার মেশিন আনল জাপান
এবার মানুষ ধোয়ার মেশিন আনল জাপান
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান
খালেদা জিয়ার অসুস্থতার জন্য হাসিনা সরকার দায়ী: রাশেদ খান
খালেদা জিয়ার অসুস্থতার জন্য হাসিনা সরকার দায়ী: রাশেদ খান
নেতানিয়াহুর ক্ষমাপ্রার্থনা প্রত্যাখ্যানের দাবিতে ইসরায়েলে গণবিক্ষোভ
নেতানিয়াহুর ক্ষমাপ্রার্থনা প্রত্যাখ্যানের দাবিতে ইসরায়েলে গণবিক্ষোভ
কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে
কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে
ঢামেক থেকে ভাগিয়ে নেওয়া হচ্ছে রোগী, জড়িত কর্মচারীরা
ঢামেক থেকে ভাগিয়ে নেওয়া হচ্ছে রোগী, জড়িত কর্মচারীরা
বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের প্রভাবে বেড়েছে শীর্ষ অস্ত্র নির্মাতাদের আয়: সিপ্রি রিপোর্ট
বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের প্রভাবে বেড়েছে শীর্ষ অস্ত্র নির্মাতাদের আয়: সিপ্রি রিপোর্ট
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST