ঢাবি চলচ্চিত্র সংসদের নেতৃত্বে রেহনুমা-সুমন্ত

ঢাবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) চলচ্চিত্র সংসদের নতুন কার্যবছরের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। সংগঠনটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন প্রিণ্টিং অ্যান্ড পাব্লিকেশন স্টাডিজ বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রেহনুমা শাহরীন। সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন একই শিক্ষাবর্ষের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সুমন্ত সরকার অর্পন।
রোববার (৩০ নভেম্বর) চলচ্চিত্র সংসদের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
২৫ সদস্যের নতুন এই কমিটিতে মো. ইসরাত আবু তৈমুরকে সহ-সভাপতি, নুজহাত জাহান নুহাকে সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং আব্দুল্লাহ আল-আমিন খান সিয়ামকে কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে।
বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি প্রতিবছর ‘আমার ভাষার চলচ্চিত্র’ শীর্ষক উৎসব আয়োজন করে যা বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় চলচ্চিত্র উৎসব।