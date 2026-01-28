তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতেই রাবিপ্রবির ম্যানেজমেন্ট ফেস্ট

আহমদ বিলাল খান
রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ম্যানেজমেন্ট ফেস্টে বক্তারা বলেছেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হবে তরুণ উদ্যোক্তারা। সঠিক দিকনির্দেশনা ও সাহসী উদ্যোগ থাকলে তরুণরাই আগামীর নেতৃত্ব দেবে বলে মত দেন তারা।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত ম্যানেজমেন্ট ফেস্টে ‘ভবিষ্যৎ ব্যবসায় তরুণদের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন রাঙামাটি চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি অ্যাডভোকেট মামুনুর রশিদ, উদ্যোক্তা মিজানুর রহমান, রোকন উদ্দিন, টোরি চাকমা ও আমির হোসেন রুজেল।
বক্তারা বলেন, একজন সফল উদ্যোক্তা হতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা, ধৈর্য এবং সঠিক পরিকল্পনা। ব্যবসার পথে নানা বাধা আসলেও আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রম থাকলে সাফল্য অর্জন সম্ভব।
আলোচনায় তারা নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ছোট পরিসর থেকে শুরু করলেও নিয়মিত চেষ্টা ও সততার মাধ্যমে বড় সফলতা অর্জন করা যায়। শিক্ষাজীবনেই ব্যবসা সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার পাশাপাশি নতুন কিছু করার মানসিকতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান বক্তারা।
অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ নিয়ে আলোচনা শোনেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন। প্রাণবন্ত এই আয়োজনে তরুণদের মধ্যে উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়।