তারেক রহমানের নির্দেশে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শন করলেন সাবেক মেয়র মজিবুর রহমান গাজীপুর ১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর,প্রতিনিধি :
তারেক রহমানের নির্দেশে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দুর্বৃত্তদের অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শন করেছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কালিয়াকৈর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোঃ মজিবুর রহমান, গাজীপুর ১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী।
মঙ্গলবার সকালে তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন এবং পার্কের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, “তারেক রহমানের নির্দেশক্রমে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত পার্ক দেখতে এসেছি। দলের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হবে।”
তিনি আরও বলেন, শিল্পকারখানায় এমন নাশকতামূলক হামলা এলাকার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের পথে বড় বাধা সৃষ্টি করে। এসব ঘটনার সঠিক তদন্ত ও দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিও জানান তিনি।
পরিদর্শনকালে দলীয় নেতা-কর্মী ছাড়াও গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের বিভিন্ন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।