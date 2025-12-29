সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:২৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Can This Love Be Translated? OTT Release Date: When And Where To Watch Kim Seon-ho’s New K-Drama | Web-series News Vijay Hazare Trophy: How much did Vaibhav Sooryavanshi score in his latest appearance for Bihar against Meghalaya? | Cricket News ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গাজীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মজিবুর রহমানের মনোনয়নপত্র জমা Drishyam 3: Ajay Devgn Had THIS Reaction To Akshaye Khanna’s Exit, Reveals Director | Bollywood News 177 balls to history: Pakistan’s Shan Masood breaks Inzamam-ul-Haq’s three-decade-old record; achieve this big feat | Cricket News হাদি হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতারের খবর ভিত্তিহীন— পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বিএনপি নেতাকর্মীদের বুকে জড়িয়ে নিতে চান জমিয়ত মহাসচিব ‎বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সবচেয়ে বেশি Akanksha Chamola’s Holiday Diaries Feature A Chic Lunch Date And Pink Glam | Television News ‘Unsatisfactory’ pitch: Will MCG face ban after demerit point for Ashes Test? What ICC rule says | Cricket News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গাজীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মজিবুর রহমানের মনোনয়নপত্র জমা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১৮ সময় দেখুন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গাজীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মজিবুর রহমানের মনোনয়নপত্র জমা

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি:
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর-১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে মনোনীত প্রার্থী সাবেক মেয়র মজিবুর রহমান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে তিনি কালিয়াকৈর উপজেলা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তার মনোনয়নপত্র জমা দেন।
মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে কালিয়াকৈর বাস টার্মিনাল এলাকায় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে এক দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করা হয় এবং আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর-১ আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য মজিবুর রহমানের সাফল্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোনাবাড়ি মেট্রো থানার সাবেক সভাপতি ইদ্রিস আলী সরকার, কোনাবাড়ি মেট্রো থানার সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাজী রিয়াজউদ্দিন, পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ, জেলা জাসাসের আহ্বায়ক এরশাদ ফকিরসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Can This Love Be Translated? OTT Release Date: When And Where To Watch Kim Seon-ho’s New K-Drama | Web-series News

Can This Love Be Translated? OTT Release Date: When And Where To Watch Kim Seon-ho’s New K-Drama | Web-series News

Drishyam 3: Ajay Devgn Had THIS Reaction To Akshaye Khanna’s Exit, Reveals Director | Bollywood News

Drishyam 3: Ajay Devgn Had THIS Reaction To Akshaye Khanna’s Exit, Reveals Director | Bollywood News

হাদি হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতারের খবর ভিত্তিহীন— পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ

হাদি হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতারের খবর ভিত্তিহীন— পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ

বিএনপি নেতাকর্মীদের বুকে জড়িয়ে নিতে চান জমিয়ত মহাসচিব

বিএনপি নেতাকর্মীদের বুকে জড়িয়ে নিতে চান জমিয়ত মহাসচিব

Akanksha Chamola’s Holiday Diaries Feature A Chic Lunch Date And Pink Glam | Television News

Akanksha Chamola’s Holiday Diaries Feature A Chic Lunch Date And Pink Glam | Television News

দেড়যুগ পর দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তারেক রহমান

দেড়যুগ পর দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তারেক রহমান

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST