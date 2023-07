থাকবে জিও সিনেমা, ইউপিআই, জিও সাভন, জিও ভারতের চমকদার ফোন – News18 Bangla

কলকাতা: রিলায়েন্সের হাত ধরে যাত্রা শুরু করল জিও ভারত৷ ভারতকে টুজি মুক্ত তৈরি করাই এখন লক্ষ্য জিও ভারতের৷ দেশের সমস্ত মানুষের কাছে সুলভে ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়াই হবে কাজ৷ দেশে ফাইভ জি পরিষেবা শুরু হয়ে গেলেও দেশের একটা অংশের মানুষ এখনও ইন্টারনেট পরিষেবার বাইরে রয়েছেন, তাঁদের হাতে হাতে ফোন পৌঁছে দিতেই এই ব্যবস্থা৷

সংস্থার তরফ থেকে বলা হয়েছে, দেশের ২৫০ মিলিয়ন মানুষের কাছে ইন্টারনেট নির্ভর ফোন পৌঁছে দেওয়াই জিও ভারতের লক্ষ্য৷ যাঁরা এখনও টুজি নির্ভর ফোন ব্যবহার করছেন৷ রিলায়েন্স জিওর চেয়ারম্যান আকাশ আম্বানি বলেছেন, ‘এখনও ভারতে ২৫০ মিলিয়ন মানুষ রয়েছেন, যাঁরা টু’জি যুগে পড়ে আছেন৷ তাঁরা ফোন-ইন্টারনেট মাধ্যমের প্রাথমিক বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত, যেখানে দেশে ফাইভ’জি পরিষেবা শুরু হয়েছে৷’

New JioBharat 4G mobile is a unique feature phone which comes with unlimited voice calls, UPI payment option, entertainment apps like JioCinema, JioSaavn, and more. Know all the details#RelianceJio #JioBharat4G #Jio #JioBharat #MukeshAmbani pic.twitter.com/mO4bwdR2Gz

