দায়িত্ব নিয়েই মৌলভীবাজারে সফরে শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী; আরিফুল হক

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:
মৌলভীবাজারে সফরে আসছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি মৌলভীবাজার সফর করবেন। সরকারি সফরসূচীর মধ্যে তিনি সকাল ১১টায় সাবেক অর্থমন্ত্রী মরহুম এম.সাইফুর রহমান এর কবর জিয়ারত করবেন। বেলা ১২টায় বরুনা মাদরাসা পরিদর্শন ও পীর সাহেব মুফতি রশিদুর রহমান ফারুক বর্ণভীরের সাথে সৌজন্যে সাক্ষাত করবেন। দুপুর আড়াইটার সময় কমলগঞ্জ উনার দাদা-দাদীর কবর জিয়ারত করবেন। এবং বিকাল সাড়ে তিনটায় মৌলভীবাজার, কমলগঞ্জ হতে নিজ বাসভবন সিলেট এর উদ্দেশ্যে সড়কপথে যাত্রা করবেন।