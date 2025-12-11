শুক্রবার, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬:২২ পূর্বাহ্ন
IND vs SA: 'Shubman Gill & Surya Kumar Yadav's form?' – Gautam Gambhir and co. asked to 'answer' after 2nd T20I defeat | Cricket News Avatar: Fire and Ash Advance Sales Start Strong in India, Weekend Pre-sales Top Rs.4 Crore | Hollywood News K-Pop Star PSY's Office Gets Raided Over Illegal Drug Procurement Allegations | Korean News BTS' Jungkook GOLDEN: The Moments Exhibition Arrives In India For The First Time | Korean News Shefali Shah Dances With Vipul Shah On 25th Anniversary: 'Happily Ever After Not Possible 24/7' | Bollywood News Supergirl Trailer: Milly Alcock Shines As Kara Zor-El, Jason Momoa Debuts As Lobo | Hollywood News Dhurandhar Box Office Collection Day 7: Ranveer Singh Film Crosses Rs 200 Crore In Just One Week | Bollywood News দায়িত্ব পালনকালে কোনো নিরীহ মানুষ হয়রানির শিকার হবে না: ওসি ওবায়দুর
দায়িত্ব পালনকালে কোনো নিরীহ মানুষ হয়রানির শিকার হবে না: ওসি ওবায়দুর

  শুক্রবার, ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫
সাকিব আল হাসান নাহিদ, জামালপুর।

জামালপুরের মেলান্দহ থানায় সদ্য যোগদানকারী অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. ওবায়দুর রহমান বলেছেন তার দায়িত্বকালীন কোনো নিরীহ মানুষ কখনোই হয়রানির শিকার হবেন না। পুলিশের কাজ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তাই কাউকে অযথা হয়রানি নয়, অপরাধী যেই হোক তাকে আইনের আওতায় আনা হবে।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর ) রাতে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় নবাগত ওসি সাংবাদিকদের পুলিশ প্রশাসনের সহযোগী শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সাংবাদিক ও পুলিশের লক্ষ্য একই অপরাধ দমন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন। তাই পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়লে এলাকায় আইনশৃঙ্খলার উন্নতি আরও সুদৃঢ় হবে।

ওসি ওবায়দুর রহমান মাদক, জুয়া, ইভটিজিং, গোষ্ঠীগত বিরোধ ও সংঘর্ষ নিরসনে কঠোর অবস্থানের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে বলেন, মাদক ও জুয়ার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হবে। যে কোনো মূল্যে এসব অপরাধ দমন করা হবে। কেউ প্রভাব খাটাতে চাইলে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মেলান্দহ থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) স্নেহাশিষ রায়, সেকেন্ড অফিসার এসআই আজিজ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, মেলান্দহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আজম খান, সম্পাদক মো. রমজান, মেলান্দহ উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ও এনটিভি অনলাইন ও বার্তা২৪.কম প্রতিনিধি সাকিব আল হাসান নাহিদ, কোষাধ্যক্ষ ইমরান মাহমুদ, রোমান আহমেদ, রবিউল ইসলাম, মমিনুল ইসলাম, মাজাহারুল ইসলাম;
রিপোর্টাস ইউনিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মুত্তাছিম বিল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ জিল্লুর রহমান রতন, সাংবাদিক রুহুল আমিন রাজু, আব্দুল হাই, মো.উজ্জ্বল , হাফিজুর রহমান, বাকিরুল ইসলাম, সাজ্জাদ হোসেন শাহীন, মফিদুল ইসলাম মধুসহ অন্যান্য গণমাধ্যমকর্মীরা।

সভা শেষে সাংবাদিকরা আশা প্রকাশ করেন, নতুন ওসির নেতৃত্বে মেলান্দহ থানার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে।

