দুই কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানি বিকন ফার্মা এবং পেনিনসুলা চিটাগাং পিএলসির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্র মতে, কোম্পানি দুটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ লিমিটেড।
বিকন ফার্মাসিউটিক্যালসের দীর্ঘমেয়াদী ‘এএ৩’ এবং স্বল্পমেয়াদে ‘এসটি-২’ রেটিং হয়েছে। কোম্পানিটির গত ৩০ জুন,২০২৫ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও আনুসাঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে এ রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে।
এছাড়া, পেনিনসুলা চিটাগাংয়ের দীর্ঘমেয়াদী ‘এ১’ এবং স্বল্পমেয়াদে ‘এসটি-৩’ রেটিং হয়েছে। কোম্পানিটির গত ৩১ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও আনুসাঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে এ রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে।