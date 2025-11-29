দুর্বৃত্তদের ককটেল সন্ত্রাস: তারেক রহমানের নির্দেশে গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শনে ড. ব্যারিস্টার চৌধুরী ইসরাক আহমেদ সিদ্দিকী

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর(গাজীপুর) প্রতিনিধিঃ
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দুর্বৃত্তদের নিক্ষেপ করা ককটেল বোমার বিস্ফোরণে সৃষ্ট আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শন করেছেন গাজীপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব ও গাজীপুর-১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী ড. ব্যারিস্টার চৌধুরী ইসরাক আহমেদ সিদ্দিকী।
শনিবার সকালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে তিনি পার্কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ ঘুরে দেখে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।
পরিদর্শনকালে তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে পার্কের বিভিন্ন কর্মকর্তার সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং ক্ষয়ক্ষতির সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন, দলের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে। এই ঘটনার সঠিক তদন্ত ও দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা জরুরি।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব এম. আনোয়ার হোসেনসহ গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের বিভিন্ন কর্মকর্তা।