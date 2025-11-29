দৌলতপুরে ছাত্রদল , যুবদলের নেতাকর্মীদের নামে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত।

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া)
প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়া দৌলতপুরে যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা বানোয়াট অভিযোগ দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে ।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেলে ভাগজত বাজারে রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন ছাত্রদল , যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে এই বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি কাস্টম মোড় সড়ক প্রদক্ষিণ করে ভাগজত বাজারে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বিক্ষোভ মিছিল থেকে বলা হয়, বিগত দিনের স্বৈরাচারের সঙ্গী। সিরাজ চেয়ারম্যানের সহচর আওয়ামী লীগের দোসর সেক্রেটারি মোঃ মাহাবুল বিশ্বাস,। যুবদল , স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল দলের নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা বানোয়োট অভিযোগ দিচ্ছে সেনাবাহিনী
কাছে । এর কারনে আমাদের মান ক্ষুন্ন হচ্ছে। এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই আমরা। সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণ পুর ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারী মাহাবুল বিশ্বাসের অবিলম্বে পদত্যাগ চাই।
এই সময় উপস্থিত ছিলেন, ছাত্রদল নেতা, সানজিত হাসান ইমন,ডি কে পারভেজ,এম পি চাপা, সামিউল ইসলাম সাগর, জাহিদ হাসান রনি, মোঃ মহিদুল ইসলাম প্রমুখ।
সমাবেশে ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা, সানজিত হাসান ইমন বলেন , স্বৈরাচার পতনের পর আওয়ামী লীগের কিছু প্রেতাত্মারা এখনো প্রকাশ্য দিবালকে ঘুরে বেড়চ্ছে। আওয়ামী লীগের দোসর গং কর্তৃক রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহাবুল বিশ্বাস। স্বেচ্ছাসেক, যুবদল , ছাত্র দলের নির্যাতিত ত্যাগী নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বানোয়াট অভিযোগ দিচ্ছে।মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহার সহ এইসব কুচক্রী মহল ও আওয়ামী লীগের দোসরদের গ্রেফতার ও আইনের আওতায় আনা হোক ।
এই বিষয়ে রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহাবুল বিশ্বাস বলেন, আমার ওয়ার্ডে কাবিখার একটি কাজ চলছে। সেই কাজের ব্যবহৃত ভেকু গাড়ির চাবি স্থানীয় ছেলেপেলে নিয়ে যায়। আমি বিষয়টি সেনাবাহিনী কে অবহিত করলে তারা গাড়ির চাবিটা ফেরত এনে দেয়। এই জন্য স্থানীয় কিছু ছেলে পেলে আমার উপর মিথ্যা অভিযোগ করছে। আমার নামে যে- যা পারে লেখুক এতে আমার কিছু য়ায আসেনা।