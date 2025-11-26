দৌলতপুর(কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ
“দেশীয় জাত আধুনিক প্রযুক্তি, প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি” এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা প্রশাসন ও প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে গত বুধবার বেলা ১১টায় প্রাণিসম্পদ চত্বরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর আয়োজনে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
দৌলতপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ নাজমুস সাকিব এর সভাপতিত্বে উক্ত র্যালীতে নেতৃত্ব দেন দৌলতপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি প্রদীপ কুমার দাস। এ সময় রেলি লীতে দৌলতপুর উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, ও কয়েকশ খামারী অংশ গ্রহণ করেন। র্যালীটি দৌলতপুর উপজেলা বাজার হয়ে উপজেলা ক্যাম্পাসের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা প্রাণিসম্পদ চত্বরে এসে শেষ হয়।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ নাজমুস সাকিব এর সভাপতিত্বে আলোচনায় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন দৌলতপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি প্রদীপ কুমার দাস, দৌলতপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ হোসেন আহমেদ স্বপন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আক্কাস উদ্দীন, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ মুস্তাক আহমেদ, দৈনিক দিনকাল প্রতিনিধি এম এস শাহীন, দৈনিক নয়াদিগন্ত প্রতিনিধি মোঃ আহাদ আলী নয়ন, দৈনিক খবরওয়ালা প্রতিনিধি মোঃ মাহবুবর রহমান সবুর মোল্লাসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক সহ অন্যান্য বিভিন্ন পশুপালন খামারীরা বক্তব্য রাখেন । উক্ত প্রদর্শনীতে গরু, ছাগল, পাঠা ছাগল,ভেড়া, হাঁস,মরগী, কবুতর গরুর দুধ, বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখিসহ ৩৬টি ষ্টল ছিল চোখে পড়ার মত। দৌলতপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ নাজমুস সাকিব জানান, সপ্তাহব্যাপী এ প্রদর্শনী চলবে এবং সমাপনী দিনে প্রদর্শনী ষ্টলগুলোর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।