দৌলতপুরে দুর্বৃত্তের গুলিতে একজন নিহত

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়া দৌলতপুরে রফিকুল ইসলাম রফি (৪০) নামে একটি কৃষককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের পচাভিটা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত রফিকুল একই গ্রামের মত আলি মোল্লার ছেলে। এ ঘটনায় আরো দুইজন গুলিবিদ্ধ হয়ে কুষ্টিয়া হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
পুলিশের স্থানীয়রা জানান, রফিকুল কৃষি কাজে সাথে জড়িত ছিলেন। ক্ষেতে কাজ শেষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর স্থানীয় পচাভিটা গ্রামের সকেত মেম্বারের বাড়ির পাশে একটি চায়ের দোকানে কয়েকজন বসে চা খাচ্ছিলেন। এ সময় একটি মোটরসাইকেল যোগে তিনজন দুর্বৃত্ত এসে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে। বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে রফিকুল নিহত হয়। এ সময় স্থানীয়রা দুর্বৃত্তদের ধরতে এগিয়ে আসলে কয়েক রাউন্ড এলো পাথাড়ি গুলির ছুড়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এতে স্থানীয় রবজেল ও ইউসুফ নামে আরো দুইজনের পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়। তাদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ঘটনা এলাকায় অংতক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দৌলতপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিবেশ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন। তবে কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ বা স্থানীয়রা জানাতে পারিনি। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি অ্যাপাচি আরটিআর গাড়িতে তিনজন দুর্বৃত্ত এসে রফিকুলকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি করে দ্রুত চলে যায়। রফিকুল কৃষি কাজ করলেও স্থানীয় বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তবে কারো সাথে তার কোন দ্বন্দ্ব ছিল না বলে এলাকাবাসী জানান।
দৌলতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সোলায়মান শেখ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছি। দুর্বৃত্তরা কয়েক রাউন্ড গুলি নিক্ষেপ করেন। নিহত রফিকুলের বুকে একটি গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। এ ঘটনায় আরো দুজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে তা সনাক্ত করা যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। দোষীদের দ্রুত আইনে রাতে আনা হবে।