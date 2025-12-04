বৃহস্পতিবার, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৩১ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Before Dhurandhar, A Look At Akshaye Khanna’s Iconic Roles গাজীপুর ১ আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন পেলেন সফল সাবেক মেয়র মজিবুর রহমান দৌলতপুরে দুর্বৃত্তের গুলিতে একজন নিহত Heart-Wrenching Dialogues From Dhanush And Kriti Sanon Starrer বাকৃবিতে বায়োটেকনোলজি কারিকুলাম প্রণয়ন কর্মশালা If You Loved Gustaakh Ishq, Add These Films In Your Watchlist Too প্রাইভেট প্রেসে ব্যালট পেপার না ছাপানোর আহ্বান বিএনপির ‘Absolutely filthy’: ‘Gutted’ Nathan Lyon voices anger after being dropped from Gabba Ashes Test | Cricket News দিল্লির সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক একটা বিষয় নিয়ে পড়ে থাকবে না: রিয়াজ হামিদুল্লাহ Wasim Akram ‘still the pinnacle’: Mitchell Starc after breaking Pakistan legend’s record | Cricket News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

দৌলতপুরে দুর্বৃত্তের গুলিতে একজন নিহত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৪৫ সময় দেখুন
দৌলতপুরে দুর্বৃত্তের গুলিতে একজন নিহত

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়া দৌলতপুরে রফিকুল ইসলাম রফি (৪০) নামে একটি কৃষককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের পচাভিটা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত রফিকুল একই গ্রামের মত আলি মোল্লার ছেলে। এ ঘটনায় আরো দুইজন গুলিবিদ্ধ হয়ে কুষ্টিয়া হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
পুলিশের স্থানীয়রা জানান, রফিকুল কৃষি কাজে সাথে জড়িত ছিলেন। ক্ষেতে কাজ শেষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর স্থানীয় পচাভিটা গ্রামের সকেত মেম্বারের বাড়ির পাশে একটি চায়ের দোকানে কয়েকজন বসে চা খাচ্ছিলেন। এ সময় একটি মোটরসাইকেল যোগে তিনজন দুর্বৃত্ত এসে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে। বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে রফিকুল নিহত হয়। এ সময় স্থানীয়রা দুর্বৃত্তদের ধরতে এগিয়ে আসলে কয়েক রাউন্ড এলো পাথাড়ি গুলির ছুড়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এতে স্থানীয় রবজেল ও ইউসুফ নামে আরো দুইজনের পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়। তাদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ঘটনা এলাকায় অংতক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দৌলতপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিবেশ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন। তবে কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ বা স্থানীয়রা জানাতে পারিনি। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি অ্যাপাচি আরটিআর গাড়িতে তিনজন দুর্বৃত্ত এসে রফিকুলকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি করে দ্রুত চলে যায়। রফিকুল কৃষি কাজ করলেও স্থানীয় বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তবে কারো সাথে তার কোন দ্বন্দ্ব ছিল না বলে এলাকাবাসী জানান।
দৌলতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সোলায়মান শেখ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছি। দুর্বৃত্তরা কয়েক রাউন্ড গুলি নিক্ষেপ করেন। নিহত রফিকুলের বুকে একটি গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। এ ঘটনায় আরো দুজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে তা সনাক্ত করা যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। দোষীদের দ্রুত আইনে রাতে আনা হবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Before Dhurandhar, A Look At Akshaye Khanna’s Iconic Roles

Before Dhurandhar, A Look At Akshaye Khanna’s Iconic Roles

গাজীপুর ১ আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন পেলেন সফল সাবেক মেয়র মজিবুর রহমান

গাজীপুর ১ আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন পেলেন সফল সাবেক মেয়র মজিবুর রহমান

Heart-Wrenching Dialogues From Dhanush And Kriti Sanon Starrer

Heart-Wrenching Dialogues From Dhanush And Kriti Sanon Starrer

If You Loved Gustaakh Ishq, Add These Films In Your Watchlist Too

If You Loved Gustaakh Ishq, Add These Films In Your Watchlist Too

প্রাইভেট প্রেসে ব্যালট পেপার না ছাপানোর আহ্বান বিএনপির

প্রাইভেট প্রেসে ব্যালট পেপার না ছাপানোর আহ্বান বিএনপির

দিল্লির সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক একটা বিষয় নিয়ে পড়ে থাকবে না: রিয়াজ হামিদুল্লাহ

দিল্লির সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক একটা বিষয় নিয়ে পড়ে থাকবে না: রিয়াজ হামিদুল্লাহ

খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় সংবর্ধনার নামে বাকেরগঞ্জের বিএনপি নেতার আনন্দ উৎল্লাস!
খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় সংবর্ধনার নামে বাকেরগঞ্জের বিএনপি নেতার আনন্দ উৎল্লাস!
বাকেরগঞ্জে অসহায় পরিবারকে”স্বপ্নকুঞ্জ” উপহার দিলেন ইউএনও রুমানা আফরোজ
বাকেরগঞ্জে অসহায় পরিবারকে”স্বপ্নকুঞ্জ” উপহার দিলেন ইউএনও রুমানা আফরোজ
কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক
কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক
তারেক রহমান কি দেশের পথে?
তারেক রহমান কি দেশের পথে?
শ্যামনগরে লবণ সহনশীল ফসল ও সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
শ্যামনগরে লবণ সহনশীল ফসল ও সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
ভূঞাপুর উপজেলা পরিষদের নতুন ভবন এর উদ্বোধন
ভূঞাপুর উপজেলা পরিষদের নতুন ভবন এর উদ্বোধন
এবার মানুষ ধোয়ার মেশিন আনল জাপান
এবার মানুষ ধোয়ার মেশিন আনল জাপান
হোয়াটসঅ্যাপে এবার টাকাও পাঠানো সম্ভব
হোয়াটসঅ্যাপে এবার টাকাও পাঠানো সম্ভব
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান
কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে
কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST