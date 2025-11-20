দৌলতপুরে নবাগত জেলা প্রশাসকের সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া)
প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন নবাগত জেলা প্রশাসক মোঃ ইকবাল হোসেন। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার সময় উপজেলা পরিষদ কনফারেন্স রুমে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় বক্তব্য রাখেন দৈনিক সমকাল প্রতিনিধি দৌলতপুর,রাজু আহমেদ, দৈনিক খবরওয়ালা প্রতিনিধি দৌলতপুর, সবুর মোল্লা,
দৈনিক নয়া দিগন্ত প্রতিনিধি দৌলতপুর, নয়ন আহমেদ,
দৈনিক আজ কালের খবর ও রাজধানী টিভি প্রতিনিধি দৌলতপুর,
আব্দুল আলিম সাচ্ছু, দৈনিক দিনকাল প্রতিনিধি দৌলতপুর,শাহীন হোসেন, এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দৈনিক দেশতথ্যের প্রতিনিধি দৌলতপুর,মো: হেলাল উদ্দিন,দৈনিক সংবাদ সারাবেলা প্রতিনিধি দৌলতপুর,মো: রাকিব আলী, দৈনিক ভোরের পাতা প্রতিনিধি দৌলতপুর,ফরিদ আহমেদ প্রমুখ।
এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট,উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আব্দুল হাই সিদ্দিকী,দৌলতপুর সেনাক্যাম্প ইনচার্জ ক্যাপ্টেন
লামইয়ানুল, দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলাইমান শেখ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহানা পারভীন,দৌলতপুর বিজিবি প্রতিনিধিসহ উপজেলার অন্যান্য কর্মকর্তা এবং দৌলতপুরের কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধি।