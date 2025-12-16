দৌলতপুরে যথাযথ মর্যাদায় বিজয় দিবস পালিত

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি:ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে মহান বিজয় দিবসের কর্মসুচী পালন করা হয়েছে।
বিজয় দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার প্রত্যুষে উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা বিএনপি, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, দৌলতপুর প্রেসক্লাব সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পক্ষ থেকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্বরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীরযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করা হয়।
এরপর উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও কুচকাওয়াজ এবং খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল ১১টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বর মাঠে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের দায়িতপ্রাপ্ত প্রশাসক ও ইউএনও অনিন্দ্য গুহ এর সভাপতিত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি। সেসময় উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, সহকারি কমিনার (ভূমি) প্রদীপ কুমার দাস, দৌলতপুর থানার ওসি আরিফুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোছা: রেহেনা পারভীন প্রমুখ্য উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়া উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজয় দিবস উপলক্ষে বিজয় র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।