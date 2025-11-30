সোমবার, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:২৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
রাজশাহীতে হোটেল কক্ষ থেকে লাশ উদ্ধার দৌলতপুরে যুবক’কে পায়ের রগ কেটে হত্যা’র অভিযোগে দু’জন গ্রেফতার রাজশাহীতে ইসপাহানি ডিপো অফিসে চুরি IND vs SA: ‘I’m 37 and need time for recovery’ – What Virat Kohli said after India’s win over South Africa in 1st ODI | Cricket News ডিআরইউ’র নবনির্বাচিতদের জামায়াতে ইসলামীর ফুলেল শুভেচ্ছা Jaya Bachchan Calls Her Relationship With Paparazzi Zero; Ashnoor Kaur Reacts To Her BB 19 Eviction | Bollywood News Dhurandhar Advance Booking: Ranveer Singh’s Film’s Most Expensive Ticket Priced Over Rs 2K | Bollywood News IND vs SA: ‘Ricky Ponting also rated him as the GOAT’ – Sunil Gavaskar breaks silence as Virat Kohli surpasses Sachin Tendulkar’s record | Cricket News IND vs SA: Sunil Gavaskar slams South Africa coach Shukri Conrad for ‘grovel’ remark – ‘I personally don’t believe in apologies’ | Cricket News Ashnoor Kaur Reacts To Fans Calling Her Bigg Boss 19 Eviction ‘Unfair’: ‘Abhi Change Toh Nahi Kar Sakte’ | Television News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

দৌলতপুরে যুবক’কে পায়ের রগ কেটে হত্যা’র অভিযোগে দু’জন গ্রেফতার

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৪ সময় দেখুন
দৌলতপুরে যুবক’কে পায়ের রগ কেটে হত্যা’র অভিযোগে দু’জন গ্রেফতার

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার সীমান্তবর্তী প্রাগপুর ইউনিয়নের মহিষকুন্ডি মাঠপাড়া এলাকায় জনি ইসলাম (৩৫) নামের এক যুবক’কে পায়ের রগ কেটে হত্যার অভিযোগে দু’জনকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।
হত্যার স্বীকার জনি’র মা হাসু খাতুন বাদী হয়ে ২৬ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরোও ১৫-২০ জনকে আসামি করে দৌলতপুর থানায় গত শনিবার রাতেই একটি হত্যা মামলা করেন। মামলা দায়েরের পর রাতেই পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে মামলার এজাহারভুক্ত দুই আসামিকে গ্রেফতার করেন বলে জানাযায়।
এর আগে শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে টাকা লেনদেন এর বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের লোকজন জনি ইসলামকে হত্যা করে।
পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, জনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকার অস্ত্র ও মাদক কারবারি সোহানের সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন। সম্প্রতি পাওনা টাকা নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। তারই জেরে গত শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় সোহানের লোকজন জনিকে মারধর করে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং তার পিঠে একাধিক সেলাই দিতে হয়। হামলার ভয়ে জনি শুক্রবার রাতে মহিষকুন্ডি মাঠপাড়া এলাকায় পালিয়ে যান। শনিবার দুপুরে বাড়ি ফেরার পথে সন্ত্রাসীরা তার ওপর হামলা চালায় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে দু’পায়ের রগ কেটে দেয়। এতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
এব্যাপারে দৌলতপুর থানার ওসি সোলাইমান শেখ বলেন, হত্যাকান্ডের ঘটনায় নিহত ব্যক্তির মা বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা করেছেন। আমরা রাতেই অভিযান চালিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত দু’জনকে গ্রেফতার করেছি। বাকী আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে তিনি জানান।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
রাজশাহীতে হোটেল কক্ষ থেকে লাশ উদ্ধার

রাজশাহীতে হোটেল কক্ষ থেকে লাশ উদ্ধার

রাজশাহীতে ইসপাহানি ডিপো অফিসে চুরি

রাজশাহীতে ইসপাহানি ডিপো অফিসে চুরি

ডিআরইউ’র নবনির্বাচিতদের জামায়াতে ইসলামীর ফুলেল শুভেচ্ছা

ডিআরইউ’র নবনির্বাচিতদের জামায়াতে ইসলামীর ফুলেল শুভেচ্ছা

Jaya Bachchan Calls Her Relationship With Paparazzi Zero; Ashnoor Kaur Reacts To Her BB 19 Eviction | Bollywood News

Jaya Bachchan Calls Her Relationship With Paparazzi Zero; Ashnoor Kaur Reacts To Her BB 19 Eviction | Bollywood News

Dhurandhar Advance Booking: Ranveer Singh’s Film’s Most Expensive Ticket Priced Over Rs 2K | Bollywood News

Dhurandhar Advance Booking: Ranveer Singh’s Film’s Most Expensive Ticket Priced Over Rs 2K | Bollywood News

Ashnoor Kaur Reacts To Fans Calling Her Bigg Boss 19 Eviction ‘Unfair’: ‘Abhi Change Toh Nahi Kar Sakte’ | Television News

Ashnoor Kaur Reacts To Fans Calling Her Bigg Boss 19 Eviction ‘Unfair’: ‘Abhi Change Toh Nahi Kar Sakte’ | Television News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST