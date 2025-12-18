দৌলতপুরে রাতের আঁধারে সার পাচারের সময় কৃষকদের হাতে গাড়িসহ আটক

দৌলতপুর(কুষ্টিয়া) প্রতিনিধিঃফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের সরকারি বিএডিসি ডিলারের অবৈধ ভাবে রাতের আঁধারে সার পাচার করার সময় কৃষকদের হাতে ধরা পড়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) রাত ৯টার দিকে স্থানীয় কৃষকরা ৪০ বস্তা ইউরিয়া সারসহ একটি নসিমন গাড়ি আটক করে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের সরকারি বিএডিসি সার ডিলার মেসার্স মামুন ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী আব্দুল্লাহ আল মামুন নিজ গোডাউন থেকে ৪০ বস্তা ইউরিয়া সার নসিমন গাড়িতে করে পার্শ্ববর্তী মেহেরপুর জেলার সাহেবনগরের এক ব্যবসায়ীর কাছে অতিরিক্ত দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে পাচার করছিলেন। এ সময় ধর্মদহ গ্রামের কাজিপুর ব্রিজের ওপর কৃষকরা গাড়িটি আটক করেন।
কৃষকরা গাড়ির চালকের কাছে সারের বৈধ রশিদ চাইলে তিনি তা দেখাতে ব্যর্থ হন। পরে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তাকে জানানো হলে তিনি সারসহ গাড়িটি জব্দ করেন।
স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ,ডিলার মামুন দীর্ঘদিন ধরে কৃষকদের পর্যাপ্ত সার না দিয়ে বাইরে অতিরিক্ত দামে বিক্রি করে আসছেন। এর ফলে কৃষকরা ন্যায্যমূল্যে সার পেতে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। এমন অভিযোগের ভিত্তিতেই কৃষকরা তাকে হাতেনাতে আটক করেন।
রাতের আঁধারে সার পাচারের বিষয়ে মেসার্স মামুন ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী আব্দুল্লাহ আল মামুনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তিনি সার পাচারের সঙ্গে জড়িত নন। তবে তিনি মাঝে মাঝে বাইরে থেকে ইউরিয়া সার কিনে বাইরে বিক্রি করে থাকেন বলে জানান।
পরবর্তীতে তিনি তার সহোদর ভাইকে ফোনটি ধরিয়ে দেন। এ সময় তার ভাই সরাসরি সাক্ষাৎ করার অনুরোধ জানান।
দৌলতপুর উপজেলা কৃষিবিদ কর্মকর্তা রেহানা পারভীন এ বিষয়ে জানান, সরকারি অনুমোদিত বিএডিসি ডিলার সার পাচার করছিল এমন অভিযোগ পেয়ে সার ও গাড়ি জব্দ করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।