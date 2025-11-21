দৌলতপুর সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো দৌলতপুর সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের অভিষেক ও পরিচিতি সভা। সংগঠনটির নবনির্বাচিত সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়া এবং তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করাই ছিল এই সভার মূল লক্ষ্য।
(২১ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় একাডেমি মিলনায়তনে এ পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ্ব রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লা। তাঁর উপস্থিতি এবং দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য সভায় এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে।
সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সদস্য সচিব ইঞ্জিনিয়ার জাকির হোসেন সরকার। তিনি সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নবগঠিত কমিটির সদস্যদের আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।
সভায় সমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা নবনির্বাচিত কমিটির সাফল্য কামনা করেন এবং সমাজের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
অনুষ্ঠানের শেষে সমিতির পক্ষ থেকে অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সফল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।