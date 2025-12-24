দৌলতপুর সীমান্তে ভারতীয় নাগরিক আটক

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি সদস্যরা।বুধবার দুপুরে উপজেলার চরচিলমারী এলাকা থেকে এম বাবু নামে ওই ভারতীয় নাগরিককে আটক করা হয়। সে ভারতের ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার সারগাছি আশ্রম গ্রামের বাসিন্দা এবং একই এলাকার মৃত আব্দুল আজিজ শেখের ছেলে।
বিজিবি জানায়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর অধীনস্থ চরচিলমারী বিওপি এলাকায় বাংলাদেশের ৫০ গজ অভ্যন্তরে অবৈধভাবে প্রবেশ করেন। এ সময় বিজিবি নিয়মিত টহল দল
তাকে আটক করে। পরে মামলা দায়ের সহ তাকে দৌলতপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে ।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম বলেন, বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে দৌলতপুর থানায় মামলা দায়েরসহ ভারতীয় নাগরিককে হস্তান্তর করেছে বিজিবি। আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।