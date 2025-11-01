শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১০:১২ পূর্বাহ্ন
  শনিবার, ১ নভেম্বর, ২০২৫
দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বাকৃবিতে মতবিনিময় সভা


বাকৃবি: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ছাত্র সংসদ (বাকসু) দ্রুত নির্বাচনের দাবি ও এর গুরুত্ব নিয়ে বাকৃবিতে আয়োজিত হয়েছে ‘বাকসু ডায়ালগ’ নামের বিশেষ মতবিনিময় অনুষ্ঠান।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) দ্বিতীয় তলায় এ মতবিনিময় সভার আয়োজন হয়।

এ সময় শিক্ষার্থীরা ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা, অংশগ্রহণ, নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের শিক্ষার্থী সানাউল্লাহ বলেন, ‘বিগত সাতাশ বছর ধরে ছাত্রদের পক্ষে প্রতিনিধিত্বমূলক কথা বলবে, এ রকম কোনো নেতৃত্ব আমরা এখন খুঁজে পাইনি। এ পদে যারা এসেছে, তারা সরকারের লেজুড়ভিত্তিক রাজনীতির মাধ্যমে এসেছে। এর সমস্যা হল আপনি যখন ক্যাম্পাসের অন্যায় তথা সারা বাংলাদেশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলবেন, এর পর আপনি কখনো সুরক্ষিত থাকবেন না। কারণ আপনি নিয়ন্ত্রিত আছেন ঐ প্যানেলের লোক দ্বারা। এখানে ঐ প্যানেলের বাইরে আপনি কিছুই বলতে পারবেন না। এসব থেকে বাঁচতে আমাদের পক্ষ থেকে বাকসুর জন্য জোরালো দাবি উঠানো উচিত।’

পশু পালন অনুষদের শিক্ষার্থী শিবলী সাদি বলেন, ‘সেমিস্টার ফর্ম ফিলাপ ফি প্রদানের সময় আমাদের থেকে বাস কার্ড ফি, ছাত্র সংসদ ফি, ওয়াইফাই বিল নেওয়া হয়। কিন্তু কোনো সুবিধা আমরা কার্যকরভাবে পাচ্ছি না। আরও যতগুলো সমস্যা আছে এসব বলার জন্য এবং এই সমস্যাগুলোর সমাধান করার জন্য আমাদের কোনো লিগ্যাল প্লাটফর্ম নাই। এই লিগ্যাল প্লাটফর্ম হচ্ছে বাকসু। বাকসু কিভাবে আয়োজন করা যায় এর জন্য প্রশাসনকে কেবল স্মারকলিপি দাবি দিলে হবে না। প্রয়োজনে আমাদেরকে কঠোর পদক্ষেপ খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিতে হবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের শিক্ষার্থী জাবিন তাসনিম বলেন, ‘নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপত্তা সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়। বিভিন্ন আন্দোলন ও দাবির পরও তাদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে না এবং অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া ধীরগতির। অনেক শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে হয়রানির শিকার হলেও সঠিক প্রতিনিধি না থাকায় ন্যায়বিচার পায় না, বরং আরও হয়রানির মুখে পড়ে। তাই ছাত্র সংসদ বা বাকসু থাকলে এসব সমস্যা সহজে সমাধান করা যেত, এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।’

কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের শিক্ষার্থী ইউনূস বিন হোসাইন খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটির আহবায়ক হিসেবে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু পুষ্টি বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী আবু নাসের ত্বোহা। এই মতবিনিময় ছাত্রদের দাবি আদায়ের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে এবং আগামী বাকসু নির্বাচনকে আরও অংশগ্রহণমূলক ও ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সম্পন্ন করার পথ তৈরি করবে বলে আয়োজকরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।





