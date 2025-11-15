শনিবার, ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৫৬ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে জামায়াত মথুরাপুর ইউনিয়ন কর্মী সভায় বাচ্চু মোল্লা

  আপডেট সময়: শনিবার, ১৫ নভেম্বর, ২০২৫
ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে জামায়াত মথুরাপুর ইউনিয়ন কর্মী সভায় বাচ্চু মোল্লা

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া)
প্রতিনিধি, ফরিদ আহমেদ:

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত হোসেনাবাদ ঈদগা মাঠে ১৫ নভেম্বর (শনিবার) ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সুরাত আলী সন্টু মেম্বরের সভাপতিত্বে তারেক জিয়ার রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতে ৩১দফা বাস্তবায়নে লিফলেট বিতরণ ও কর্মী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে দৌলতপুর থানা বিএনপির সভাপতি সাবেক সাংসদ রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা জামায়াত ইসলামী কে উদ্দেশ্য করে বলেন,জামায়েত ইসলামী মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে । জামায়াতে ইসলামীর কথাই বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান করে বলেন, জামায়েত ইসলামের নারী কর্মীরা আপনাদের বাড়িতে গিয়ে আপনাদের নারী সদস্যদের কোরআন শরীফ শপথ করিয়ে জামায়েত ইসলামের পক্ষে ভোট দেওয়ার শপথ করে নেয়। তাদের দেয়া জান্নাতের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে কেউ বিভ্রান্ত হবেন না।
তিনি আওয়ামী লীগদের হুশিয়ারি দিয়ে বলেন আপনারা তলে তলে জামায়াতের সাথে ঐক্য করার চেষ্টা করবেন না আগস্টের পরবর্তীতে দৌলতপুরের মাটিতে আপনাদের কোন প্রকার ডিস্টার্ব করা হয়নি তাই বলে কোন প্রকার দুরভিসন্ধি করার চেষ্টা করলে কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবে তিনি সাধারণ আওয়ামীলীগ কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ভালো হয়ে থাকবেন আমাদের থেকেও ভালো ব্যবহার পাবেন।
তিনি শহীদ জিয়ার রাষ্ট্র উন্নয়নের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ‌ শহীদ জিয়া এদেশকে খাদ্য নির্ভর করতে সেচ প্রকল্প চালু করেছিলেন, গ্রামকে বিদ্যুতায়ন করার জন্য পল্লী বিদ্যুৎ প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য বৈদেশিক চুক্তির মাধ্যমে বেকার যুবকদের বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন।
পরিশেষে তিনি নেতা কর্মীদের অনুরোধ করে বলেন , এখন সাধারণ মানুষের মাঠে , পান বরজে কাজের সময় অনেকে ধান কাটা, তামাক লাগানো সহ বিভিন্ন কাজে মাঠে পান বরজে ব্যস্ত থাকে আপনারা প্রয়োজনে তাদের কর্মস্থলে গিয়ে বিএনপির আদর্শের কথাগুলো জানান এবং ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করুন।
বিএনপি নেতা মহাসিন আলীর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ বিল্লাল হোসেন, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি রেজাউল করিম, সাবেক সহ-সভাপতি সিরাজুল চেয়ারম্যান, সাবেক সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম চেয়ারম্যান, সাবেক চেয়ারম্যান আকবর আলী, সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম মোস্তফা, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক শের আলী সবুজ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আতাউর রহমান, যুবদলের আহ্বায়ক বেনজির আহমেদ বাচ্চু, ছাত্রদলের আহ্বায়ক মাসুদুজ্জামান রুবেল।
পথসভায় হাজার হাজার বিএনপি নেতা কর্মীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

