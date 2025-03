ধর্ষকদের বিচারের দাবিতে মধ্যরাতে উত্তাল ঢাবি

৯ মার্চ ২০২৫ ০২:৪৫

ঢাকা: সম্প্রতি বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষণের সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দ্রুত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ শাস্তি কার্যকরের দাবিতে মধ্যরাতে উত্তাল হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মাগুরায় শিশু ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে তারা বিক্ষোভ করেন।

রোববার (৯ মার্চ) রাত ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফিয়া কামাল হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা বের হয়ে আসে। পরে তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে শহীদুল্লাহ্ হলের শিক্ষার্থীরা যোগ দেন।

এ সময় তারা‘we want we want Justice’, ‘আমার সোনার বাংলায়, ধর্ষকদের ঠাঁই নাই’, ‘একটা একটা ধর্ষক ধর, ধরে ধরে কবর দে’, ধর্ষকদের কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও’- ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে শিক্ষার্থীরা রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে রাস্তায় অবস্থান নিয়েছেন। তারা ধর্ষকদের শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। এ সময় তাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি হলের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন এবং ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানাতে থাকেন। রাত ১টায় রাজু ভাস্কর্য এলাকা শিক্ষার্থীদের স্লোগানে প্রকম্পিত হতে থাকে।

এর আগে রাত ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফিয়া কামাল হলের নারী শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে বের হন। তারা মিছিল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। আইন বিভাগের শিক্ষার্থী জারিন তাসনীম রিমি বলেন, ‘আজ আমরা এখানে ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়ে রাজপথে নেমেছি। আমরা চাই একটা ধর্ষকও যেন আর মুক্ত না থাকে। আমরা এই নরপশুদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই।’

সুফিয়া কামাল হলের শিক্ষার্থী ফাতেমা আক্তার বলেন, ‘এই যে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চালু হয়েছে তা অবিলম্বে বিলোপ চাই। আমরা চাই না কোনো অপরাধী বাইরে ঘুরে বেড়াক। তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি অতিদ্রুত কার্যকর করা হোক।’

লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী তাসমিয়াহ্ বলেন, ‘আজ একটা দিনের ভেতর মিনিমাম ৫ টা ধর্ষণের নিউজ পেয়েছি। আরও থাকতে পারে, আমি সঠিক জানি না। ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এই জাতি কোনোদিন দেখেনি। এই দেশের ধর্ষকের মাইন্ডসেট হয়ে গেছে। তারা জানে এর কোনো বিচার কোনোকালেই হয় না। তাদের পক্ষে আইনজীবী কেইস লড়ে, তারা জামিন পায়। আমরা এবার আর এরকম কোন ঘটনা দেখতে চাইনা। আমরা ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই, যাতে আর কোনো পশু সাহস না পায় এই কাজ করার।’

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার বলেন, ‘আমরা দেখছি দীর্ঘদিন ধরে এদেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলে আসছে। আমরা আর এভাবে চলতে দিতে পারি না। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা দেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা তার পদত্যাগের দাবি জানাই।’