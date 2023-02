নতুন রূপে আসছে Bing, সার্চ ইঞ্জিনের ধারণা বদলে দিতে পারে এই পরিবর্তন – News18 Bangla

Microsoft সম্প্রতি ঘোষণা করেছে ChatGPT ইন্টিগ্রেশন-সহ নতুন Bing সার্চের কথা। আসলে Bing ব্রাউজারের নতুন সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে ChatGPT। ফলে এবার থেকে স্বাভাবিক ভাষায় উত্তর পাওয়া যাবে এই সার্চ ইঞ্জিনের কাছ থেকে। একই সঙ্গে এটি মানুষের মতো একটি বিষয়ের অনেক বিশদ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।

নতুন Bing পাওয়া যাবে সমস্ত প্ল্যাটফর্মে, সমস্ত ব্যবহারকারীদের জন্য। এর মধ্যে রয়েছে এজ, বিং অ্যাপ এবং ওয়েব ইত্যাদি। তবে Bing-এ ChatGPT-এর ক্ষমতা বর্তমানে সীমিত। Microsoft নিশ্চিত করেছে যে আরও বেশ কিছু উন্নত ফিচার খুব শীঘ্রই পাওয়া যাবে।

Microsoft তার গ্রাহকের জন্য একটি নতুন ‘ওয়েটিং লিস্ট’ তৈরি করেছে। এই তালিকা আসলে সেই সব গ্রাহকের জন্য যাঁরা Bing সার্চ ইঞ্জিনে AI চালিত ফিচারগুলি পেতে চান শীঘ্রই।

কারা পারবেন এই তালিকায় নিজের নাম তুলতে, কী ভাবে নাম তোলা যাবে Microsoft-এর ওয়েটিং লিস্টে, সেটাই প্রশ্ন। আসলে এই তালিকায় নাম তুলতে তাঁরাই আগ্রহী যাঁরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত এই পরিষেবা পেতে চান খুব তাড়াতাড়ি।

যদি কেউ Bing-এর নতুন এআই-চালিত ফিচারগুলি বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবহার করতে চান, তাহলে তাঁকে এই ‘ওয়েটিং লিস্ট’-এর জন্য সাইন আপ করতে হবে। জেনে নেওয়া যাক পদ্ধতি—

এজন্য প্রথমে পিসি বা স্মার্টফোনে ওয়েব ব্রাউজারে গিয়ে ‘www.bing.com’- ওয়েবসাইটে যেতে হবে। এখানে ‘মেন পেজ’-এ একটি ডায়ালগ বক্স দেখতে পাওয়া যাবে। এই ডায়লগ বক্সেই Introducing the new bing লেখা দেখা যাবে। সেখান থেকে Learn More অপশনে ক্লিক করতে হবে।

Learn More-এ ক্লিক করলেই নতুন একটি পেজ পাওয়া যাবে। সেখানে Bing-এর বর্তমান সমস্ত নতুন ফিচারগুলি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে। আগ্রহী গ্রাহককে এখানে Join the waitlist-এ ক্লিক করতে হবে। তারপর নিজের Microsoft অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগইন করতে হবে।

ব্যস! এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফেলতে পারলেই, নোটিফিকেশন আসতে থাকবে। যখনই সংস্থার তরফে নতুন কোনও ফিচার লঞ্চ করা হবে, তখনই ওই গ্রাহককে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

Published by:Ananya Chakraborty First published: February 14, 2023, 14:28 IST

Tags: AI, Artificial intelligence, Chatgpt, MICROSOFT