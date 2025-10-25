নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নিল নর্দান ইউনিভার্সিটি

ঢাকা: নর্দান ইউনিভার্সিটির ফল ২০২৫ সেমিস্টারের নবাগত শিক্ষার্থীদের ফ্রেশার্স রিসেপশন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৫ অক্টোবর ২০২৫) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উচ্চশিক্ষার শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এই পরিচিতি অনুষ্ঠানে অংশ নেন নবীন শিক্ষার্থীরা।
নর্দান ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর ও গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘বর্তমান বিশ্ব অতীতের মতো নয়। আমরা বহুমাত্রিক, চ্যালেঞ্জিং বিশ্বে বসবাস করছি। এই যুগে কম্পিউটার, মোবাইল, এআইসহ মেশিন খুবই শক্তিশালী। প্রশ্ন হলো, শিক্ষার্থীরা এই প্রযুক্তি কীভাবে ব্যবহার করছে। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্ঞানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং জ্ঞান এখন সর্বত্র। এই জ্ঞান অর্জনে শিক্ষার্থীদের সব সময় নিয়োজিত থাকতে হবে।’
শিক্ষার্থীরাই আমাদের ‘ভবিষ্যৎ নেতা’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে তোমরাই দেশকে নেতৃত্ব দেবে। দক্ষভাবে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য তোমাদের যোগ্য হয়ে গড়ে উঠতে হবে। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের জীবনের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করার আহ্বান জানান।
নর্দান ইউনিভার্সিটির অ্যাকাডেমিক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠনের যাত্রায় আজ তোমাদের শুরুর দিন, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দৃঢ় ও মহৎ ব্যক্তিত্বে গড়ে তোলার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুই সরবরাহ করতে সদা প্রস্তুত।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনইউবি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য লাবিবা আবদুল্লাহ, রেজিস্ট্রার কমান্ডার মো. মোস্তফা শহীদ (অব.), বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ।