নাগরপুরে অমর একুশে ফেব্রুয়ারী ২০২৬ পালনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

গোপাল সরকার, নাগরপুর প্রতিনিধি: টাঙ্গাইলের নাগরপুরে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১৬ই ফেব্রুয়ারী) উপজেলা হল মিলনায়তনে, নির্বাহী অফিসার মো. এরফান উদ্দিন এর সভাপতিত্বে এ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন নাগরপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি দ্বীপ ভৌমিক, নাগরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার এস এম রাশেদুল হাসান, নাগরপুর থানা ওসি (তদন্ত) আব্দুল কুদ্দুস, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নাদির আহম্মেদ, উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) মো. তোরাপ আলী, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. শফিউর রহমান জোয়ার্দ্দার, মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাসুম বিল্লাহ, উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ ছালাম, সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমান হবি, যদুনাথ স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. শফিকুল ইসলাম, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মো. নূর হোসেন, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বাবু শম্ভুনাথ সাহা, সাবেক বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সুজায়েত হোসেন প্রমুখ সহ উপজেলায় কর্মরত অফিসার ও কর্মকর্তা বৃন্দ, ও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিক বৃন্দরা।