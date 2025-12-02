মঙ্গলবার, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:২৫ অপরাহ্ন
বিদায় নিলেন পুলিশ কমিশনার আবু সুফিয়ান নাগরপুরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বোরো বীজ ও সার বিতরণ পুলিশের গ্রেফতারী অভিযান'টের পেয়ে পালিয়েও অতঃপর গ্রেফতার!শেষ রক্ষা পেল'না আওয়ামী লীগ নেত্রী! বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় কুবিতে ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল  ভূঞাপুর উপজেলা পরিষদের নতুন ভবন এর উদ্বোধন পলাশবাড়ীতে নিয়োগ বিধি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালন- চুয়াডাঙ্গায় যুবককে গলা কেটে হত্যা কালিয়াকৈর উপজেলার মোয়াজ উদ্দিন টেক্সটাইল পোশাক কারখানায় চার শতাধিক শ্রমিক ডায়রিয়া আক্রান্ত শ্যামনগরে লবণ সহনশীল ফসল ও সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ যারা আজ নারীর মর্যাদা ও অধিকারের কথা বলছেন তাদের শাসনামলে নারীরাই সবচেয়ে বেশি লাঞ্চনা-বঞ্চনার শিকার হয়েছে: ড. হামিদুর রহমান আযাদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

নাগরপুরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বোরো বীজ ও সার বিতরণ

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২ ডিসেম্বর, ২০২৫
নাগরপুরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বোরো বীজ ও সার বিতরণ

গোপাল সরকার, নাগরপুর প্রতিনিধিঃ টাঙ্গাইলের নাগরপুরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বোরো উফশী ও বোরো হাইব্রিড ধানের বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে।মঙ্গলবার (০২ ডিসেম্বর) সকাল নাগাদ উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি অফিসার এস এম রাশেদুল হাসানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ এরফান উদ্দীন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোঃ শফিউর রহমান জোয়ার্দ্দার, সদর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক মোঃ হাবিবুর রহমান, উপজেলা বিআরডিবি চেয়ারম্যান আহম্মদ আলী রানা এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, বোরো উফশী প্রণোদনা: ১,৩০০ জন কৃষকের মধ্যে প্রত্যেককে ৫ কেজি উফশী বোরো ধান বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার এবং ১০ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়েছে।বোরো হাইব্রিড প্রণোদনা: ৬০০ জন কৃষকের মাঝে ২ কেজি করে বোরো হাইব্রিড ধান বীজ প্রদান করা হয়েছে। দিনব্যাপী এ কার্যক্রমে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের কৃষকরা উপস্থিত হয়ে প্রণোদনা সামগ্রী গ্রহণ করেন।

