নাগরপুরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বোরো বীজ ও সার বিতরণ

গোপাল সরকার, নাগরপুর প্রতিনিধিঃ টাঙ্গাইলের নাগরপুরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বোরো উফশী ও বোরো হাইব্রিড ধানের বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে।মঙ্গলবার (০২ ডিসেম্বর) সকাল নাগাদ উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি অফিসার এস এম রাশেদুল হাসানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ এরফান উদ্দীন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোঃ শফিউর রহমান জোয়ার্দ্দার, সদর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক মোঃ হাবিবুর রহমান, উপজেলা বিআরডিবি চেয়ারম্যান আহম্মদ আলী রানা এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, বোরো উফশী প্রণোদনা: ১,৩০০ জন কৃষকের মধ্যে প্রত্যেককে ৫ কেজি উফশী বোরো ধান বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার এবং ১০ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়েছে।বোরো হাইব্রিড প্রণোদনা: ৬০০ জন কৃষকের মাঝে ২ কেজি করে বোরো হাইব্রিড ধান বীজ প্রদান করা হয়েছে। দিনব্যাপী এ কার্যক্রমে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের কৃষকরা উপস্থিত হয়ে প্রণোদনা সামগ্রী গ্রহণ করেন।