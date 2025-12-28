নাগরপুরে বৈশাখী টেলিভিশনের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

গোপাল সরকার, নাগরপুর প্রতিনিধি: সারাদেশের ন্যায় টাঙ্গাইলের নাগরপুরেও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশের জনপ্রিয় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বৈশাখী টেলিভিশনের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।
শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) সকালে নাগরপুর উপজেলার কুটুমবাড়ি রেস্টুরেন্টে এ উপলক্ষে দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা ও কেক কাটার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বৈশাখী টেলিভিশনের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বৈশাখী টেলিভিশন ও দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার নাগরপুর প্রতিনিধি মো. জসিউর রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক মো. শহিদুল ইসলাম।
এসময় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাগরপুর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আহাম্মদ আলী রানা, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিম মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. ফারুক আহমেদ খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মীর সোহেল রানা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লিয়াকত খান ও মো. শফিকুল ইসলাম।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার সভাপতি এস এম আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক বাবু, কোষাধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম, বনগ্রাম দাখিল মাদ্রাসার সভাপতি আব্দুল্লাহ খিজির, নাগরপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. এরশাদ মিয়া, জামায়াতে ইসলামী নাগরপুর উপজেলা শাখার ডা. এম এ মান্নান, ইঞ্জিনিয়ার তারেকসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ।
অনুষ্ঠানে নাগরপুর উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, বৈশাখী টেলিভিশনের দর্শক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরাও অংশগ্রহণ করেন।
বক্তারা তাদের বক্তব্যে দীর্ঘ দুই দশক ধরে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন ও দেশীয় সংস্কৃতি তুলে ধরায় বৈশাখী টেলিভিশনের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।