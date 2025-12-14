রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৩৬ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ

নাগরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস  পালিত

  রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
গোপাল সরকার, নাগরপুর প্রতিনিধি: টাঙ্গাইলের নাগরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২৫। দিবসটি উপলক্ষে রবিবার (১৪ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) দ্বীপ ভৌমিক এর পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ এরফান উদ্দিন।
আলোচনা সভার আগে দিবসটি উপলক্ষে শিশু-কিশোর ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের জীবন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন ফুটিয়ে তোলা হয়। শেষে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ এরফান উদ্দিন বলেন, “শহীদ বুদ্ধিজীবীরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। স্বাধীনতার প্রাক্কালে তাঁদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছিল, যাতে নবজাত রাষ্ট্র নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। তাঁদের আত্মত্যাগ জাতি কখনো ভুলবে না।” অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার এস এম রাশেদুল হাসান, উপজেলা প্রণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. আঃ মমিন, থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ মুরাদ হোসেন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নাদির আহম্মেদ, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার অশোক কুমার, উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) মোঃ তোরাপ আলী, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ শফিউর রহমান জোয়ার্দ্দার, মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ মাসুম বিল্লাহ, সদর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক মোঃ হাবিবুর রহমান হাবিব, উপজেলা সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সুজায়েত হোসেন প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

