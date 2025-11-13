বৃহস্পতিবার, ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:১১ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
After Kajol’s ‘Expiry Date’ Remark, Ajay Devgn Says Modern Love Has Become ‘Casual’: ‘People Don’t Feel It…’ | Bollywood News 102 players banned! Turkish football comes down hard amid huge betting scandal | Football News Delhi High Court Refuses To Lift Ban On Ravi Mohan’s Film Title Bro Code | Regional Cinema News Confirmed! Sherfane Rutherford departs Gujarat Titans; traded to Mumbai Indians ahead of IPL 2026 | Cricket News বিনা অনুমতিতে দীর্ঘ অনুপস্থিতি, চাকরি হারালেন শিক্ষিকা বিনা অনুমতিতে দীর্ঘ অনুপস্থিতি, চাকরি হারালেন শিক্ষিকা জেএমআই হসপিটালের প্রথম প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad নাভানা ফার্মার ইপিএস বেড়েছে – Corporate Sangbad Chadwick Boseman To Receive Posthumous Star On Hollywood Walk Of Fame | Hollywood News Composer Devi Sri Prasad Says Rashmika Mandanna Deserves National Award For The Girlfriend | Regional Cinema News
প্রচ্ছদ
অর্থনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

নাভানা ফার্মার ইপিএস বেড়েছে – Corporate Sangbad

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
নাভানা ফার্মার ইপিএস বেড়েছে – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ওষুধ ও রসায়ন খাতের কোম্পানি নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

বুধবার (১২ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৫-সেপ্টেম্বর’২৫) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১ টাকা ৭১ পয়সা। গত বছর একই সময়ে আয় ছিল ১ টাকা ২৫ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ৪৭ টাকা ৩ পয়সা।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
After Kajol’s ‘Expiry Date’ Remark, Ajay Devgn Says Modern Love Has Become ‘Casual’: ‘People Don’t Feel It…’ | Bollywood News

After Kajol’s ‘Expiry Date’ Remark, Ajay Devgn Says Modern Love Has Become ‘Casual’: ‘People Don’t Feel It…’ | Bollywood News

Delhi High Court Refuses To Lift Ban On Ravi Mohan’s Film Title Bro Code | Regional Cinema News

Delhi High Court Refuses To Lift Ban On Ravi Mohan’s Film Title Bro Code | Regional Cinema News

জেএমআই হসপিটালের প্রথম প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad

জেএমআই হসপিটালের প্রথম প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad

Chadwick Boseman To Receive Posthumous Star On Hollywood Walk Of Fame | Hollywood News

Chadwick Boseman To Receive Posthumous Star On Hollywood Walk Of Fame | Hollywood News

Composer Devi Sri Prasad Says Rashmika Mandanna Deserves National Award For The Girlfriend | Regional Cinema News

Composer Devi Sri Prasad Says Rashmika Mandanna Deserves National Award For The Girlfriend | Regional Cinema News

মার্কিন ইতিহাসের দীর্ঘতম শাটডাউনের অবসান

মার্কিন ইতিহাসের দীর্ঘতম শাটডাউনের অবসান

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST