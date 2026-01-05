নিছক ভুল বলছে নির্বাচন কমিশন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচন–২০২৫ সামনে রেখে পূর্বে দাগানো ব্যালট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ছাত্রদল ও ছাত্রঅধিকার সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’। তবে নির্বাচন কমিশন বলছে, বিষয়টি নিছক একটি অনিচ্ছাকৃত ভুল, এর সঙ্গে নির্বাচনি অস্বচ্ছতার কোনো সম্পর্ক নেই।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসানর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত মক ভোটিং–১ এ ব্যবহৃত একটি ব্যালট পেপার ভুলক্রমে অব্যবহৃত ব্যালটের সঙ্গে একটি খামে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে ৪ জানুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত মক ভোটিং–২ চলাকালে সেটি অব্যবহৃত ব্যালট ভেবে একজন প্রার্থীকে দেওয়া হয়।
নির্বাচন কমিশনের ভাষ্য অনুযায়ী, এটি সম্পূর্ণভাবে একটি প্রশাসনিক ভুল এবং এর সঙ্গে নির্বাচনের স্বচ্ছতা বা নিরপেক্ষতার কোনো যোগসূত্র নেই। কমিশন দাবি করে, জকসু নির্বাচনকে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করতে তারা সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ব্যবহৃত আংশিক ব্যালট পেপারের ঘটনাটি একটি বিচ্ছিন্ন ও অনিচ্ছাকৃত ভুল, যা দিয়ে আসন্ন জকসু নির্বাচনের স্বচ্ছতা বা গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ নেই।