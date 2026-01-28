নির্বাচনকে ঘিরে সচেতন বিজিবি-৫২ ব্যাটালিয়ান

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উদ্বেগহীন, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে বিজিবি-৫২ ব্যাটালিয়ন (বিয়ানীবাজার) আওতাধীন এলাকার সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অস্ত্র, বিষ্ফোরক ও মাদকের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে বিজিবি টহল তৎপরতা ও গোয়েন্দা নজরদারি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। নির্বাচনকে উৎসবমুখর, স্বতঃস্ফূর্ত ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিজিবি ইতিমধ্যে পর্যাপ্ত জনবল মোতায়েনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
মঙ্গলবার (২৭শে জানুয়ারি) বিকেলে বিজিবি-৫২ ব্যাটালিয়নের (বিয়ানীবাজার) অধিনায়ক লে. কর্ণেল মো. আতাউর রহমান সুজন ব্যাটালিয়নের কনফারেন্স রুমে বড়লেখা, জুড়ী, বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জের সাংবাদিকদের সাথে অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিং এ এসব তথ্য দেন। তিনি বলেন, তার ব্যাটালিয়নের আওতাধীন চারটি উপজেলার দুটিতে বিজিবি এককভাবে নির্বাচনী নিরাপত্তায় কাজ করবে। অপর দুইটি উপজেলার ভোটকেন্দ্র ও ভোটারের নিরাপত্তাসহ সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সরকারের অন্যান্য বাহিনীর সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করবে। এব্যাপারে সবধরণের সক্ষমতার ব্যবস্থা নিয়েছে বিজিবি।
প্রেস ব্রিফিং এ ব্যাটালিয়ন প্রধান লে. কর্ণেল মো. আতাউর রহমান সুজন আরো জানান, বিজিবি সদস্যরা সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের শান্তিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। আসন্ন নির্বাচনকে লক্ষ্য করে অত্র ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকার ৪টি উপজেলায় ৪টি বেইজ ক্যাম্প স্থাপন এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেকপোস্ট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে বিজিবি সদস্যরা ২১ সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। পাশাপাশি ভোটকেন্দ্রের উদ্ভূত যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় ৪ সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছে।
তিনি বলেন, বিজিবি জনগণকে আশ্বস্ত করতে চায় যে, সাধারণ জনগন যেন নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সে লক্ষ্যে অত্যন্ত সচেষ্ট রয়েছে। এর পাশাপাশি নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচনী অপরাধীদের যেকোনো অপতৎপরতার তথ্য ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী-সহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে কোনো সন্ত্রাসী, দল, গোষ্ঠী কিংবা অসাধু চক্র যাতে সক্রিয় হতে না পারে এবং সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ করতে না পারে সে লক্ষ্যে বিজিবির টহল তৎপরতা ও গোয়েন্দা নজরদারি ব্যাপকভাবে জোরদার করা হয়েছে।
বিজিবি-৫২ বিয়ানীবাজার ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্ণেল মো. আতাউর রহমান সুজন আরও বলেন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সরকার, নির্বাচন কমিশন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর হবে এবং আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সর্বদা অবিচল থাকবো। তিনি আশা করেন, মুল ধারার সাংবাদিকরা বস্তুনিষ্ট সংবাদ প্রকাশ করে আসন্ন নির্বাচন, রাষ্ট্র ও জনগণ বিরোধী অসাধু গোষ্ঠীর যে কোনো ধরণের গুজব ও বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কাউন্টার দিবেন।