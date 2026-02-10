মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১১:১৯ অপরাহ্ন
'নির্বাচনী প্রতীক বিক্রির চেষ্টা' ভোটার বিভ্রান্ত হবেন না —প্রার্থীর আহ্বান
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

‘নির্বাচনী প্রতীক বিক্রির চেষ্টা’ ভোটার বিভ্রান্ত হবেন না —প্রার্থীর আহ্বান

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
‘নির্বাচনী প্রতীক বিক্রির চেষ্টা’ ভোটার বিভ্রান্ত হবেন না —প্রার্থীর আহ্বান

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি :

পার্বত্য রাঙ্গামাটি জেলা–২৯৯ সংসদীয় আসনের গণঅধিকার পরিষদের ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী এম এ বাশার সতর্ক করেছেন, কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি আমাদের দলের আদর্শ ভেঙে মিথ্যা অপবাদ ছড়াচ্ছে। ভোটকেন্দ্রে এসে ট্রাক মার্কায় ভোট দিয়ে গণঅধিকার পরিষদকে সমর্থন করুন—আপনার সমর্থনই আমাদের শক্তি।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি আরও জানান, সম্প্রতি তার দলের নির্বাচনী প্রতীক অন্য দলের কাছে বিক্রির চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু দুর্নীতি প্রবণ ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এই প্রস্তাব দিয়েছে। আমরা রাজি না হওয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়ানো হচ্ছে। এটি নির্বাচনের স্বচ্ছতার জন্য হুমকিস্বরূপ।

চলমান নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি পার্বত্য রাঙ্গামাটির বিভিন্ন ইউনিয়ন ও মৌজায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করছেন। বিশেষত শ্রমজীবী, পাহাড়ি ও অসহায় জনগোষ্ঠী তার উন্নয়নমূলক অঙ্গীকারকে স্বাগত জানিয়েছে।

গণঅধিকার পরিষদের অঙ্গীকার অনুযায়ী, পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন ও স্থানীয় সেবার মান বৃদ্ধি নিশ্চিত করা হবে। নির্বাচিত হলে এলাকায় সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের তীব্র জ্যাম ভোগান্তিতে কর্মজীবী মানুষ

ভোটের ছুটিতে বাড়ি ফেরার ঢল ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে উপচে পড়া ভিড় বাড়তি ভাড়া আদায়,তীব্র যানজট

Nora Fatehi Praises Bad Bunny’s Super Bowl Act: ‘That Performance Sent Out A Massive Message’ | Bollywood News

ধানের শীষের বিপক্ষে যেকোনো ধরনের ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে: পুতুল

রাঙামাটিতে একমাত্র নারী প্রার্থীর সংবাদ সম্মেলন: নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ

বাকেরগঞ্জে সাংবাদিকদের সাথে জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময়:-আজ সোমবার বিশাল জনসভা ও গণমিছিল

