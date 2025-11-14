নোয়াখালী-৫ ধানের শীষ না পেয়ে ‘ষড়যন্ত্রের অভিযোগ’ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে

নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ-কবিরহাট ও সদরের একাংশ) আসনে বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত হয়ে ধানের শীষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছে বজলুল করিম চৌধুরী আবেদ নামে এক কেন্দ্রীয় নেতার বিরুদ্ধে।
তিনি বিএনপি কেন্দ্রীয় সহ-পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সম্পাদক। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী-৫ আসনে দলের মনোনয়ন চেয়েছিলেন আবেদ। না পেয়ে তার অনুসারীদের দিয়ে প্রতিনিয়ত দলের বিরুদ্ধে নানা কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কর্তৃক ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী এ আসনে দলের মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা বিএনপি নেতা মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম। তিনি মেট্রো হোমস এবং ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান।
এদিকে মনোনয়ন ঘোষণার পর নোয়াখালী-৫ আসনের কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা-পৌরসভা এবং সদরের নেয়াজপুর ও অশ্বদিয়া ইউনিয়ন বিএনপি নেতাকর্মীরা মো. ফখরুল ইসলামকে স্বাগত জানিয়ে ধানের শীষের পক্ষে কাজ শুরু করেছেন। তবে মনোনয়ন বঞ্চিত বজলুল করিম চৌধুরী আবেদ তার গুটি কয়েক সমর্থক দিয়ে কবিরহাট এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কবিরহাটের এক বিএনপি নেতা বলেন, ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী মো. ফখরুল ইসলাম সভা-সমাবেশ চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়ে আসছেন। মনোনয়নের পর চাঁদাবাজিতে অভিযুক্ত কিছু ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থে ফখরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।
বসুরহাট পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক আবদুল মতিন লিটন বলেন, নোয়াখালী-৫ আসনে ধানের শীষের মনোনীত মো. ফখরুল ইসলামের পক্ষে আমরা সবাই এক এবং অভিন্ন। ভেদাভেদ ভুলে আমরা ধানের শীষকে বিজয় করার লক্ষে মাঠে কাজ করছি।
কবিরহাট উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক কামরুল হুদা চৌধুরী লিটন বলেন, ধানের শীষের মনোনয়ন ঘোষণার পর কোম্পানীগঞ্জ এবং কবিরহাট উপজেলা ও পৌরসভা বিএনপির সকল নেতৃবৃন্দ একযোগে মো. ফখরুল ইসলামের পক্ষে মাঠে নেমেছি। মনোনয়ন বঞ্চিত নেতার পক্ষে গুটি কয়েকজন বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করছেন। বিষয়টি আমরা জেলা নেতাদের অবহিত করেছি।
এ বিষয়ে জানতে বিএনপির সহ-পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সম্পাদক বজলুল করিম চৌধুরী আবেদকে বারবার ফোন দিলেও তার মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়।
তবে তার ঘনিষ্ঠজনদের দাবি, ধানের শীষের প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলার সঙ্গে আবেদ জড়িত নয়। এলাকার কিছু অতিউৎসাহী ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থে এমন পরিস্থিতির তৈরি করছেন।
জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলো বলেন, মনোনয়ন ঘোষণার পরে বিএনপির ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করার জন্য প্রত্যেক এলাকায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ এ সিদ্ধান্ত অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।